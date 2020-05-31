Тут пришла тётя Вера... И пожалела министра 🔊 Воспроизвести



- И чего это народ на министра нашего здравоохранительного так взъелся? – поинтересовалась у меня тётя Вера, когда мы на днях снова столкнулись у нашего подъезда. – Аурелиюс Верига печётся о людях старшего возраста, которых он называет «группой риска», старается, чтобы они как можно меньше контактировали с внешним миром и тем самым как можно меньше подвергали себя риску заразиться коронавирусом. А что он в ответ слышит? Обвинения в дискриминации по возрасту!



- А меня в этой ситуации больше привлекает тот момент, что другие наши высокопоставленные политики делают вид, что их совершенно не касается это противоречие: по закону люди с 60 до 65 лет – это люди очень даже работоспособного, практически цветущего возраста, а по сегодняшней карантинной ситуации – это уже самая что ни на есть «группа риска», с ослабленным иммунитетом и повышенной восприимчивостью к разной заразе. Это я про вирусов, а не про политиков, - на всякий случай уточнил я. - И чего это народ на министра нашего здравоохранительного так взъелся? – поинтересовалась у меня тётя Вера, когда мы на днях снова столкнулись у нашего подъезда. – Аурелиюс Верига печётся о людях старшего возраста, которых он называет «группой риска», старается, чтобы они как можно меньше контактировали с внешним миром и тем самым как можно меньше подвергали себя риску заразиться коронавирусом. А что он в ответ слышит? Обвинения в дискриминации по возрасту!- А меня в этой ситуации больше привлекает тот момент, что другие наши высокопоставленные политики делают вид, что их совершенно не касается это противоречие: по закону люди с 60 до 65 лет – это люди очень даже работоспособного, практически цветущего возраста, а по сегодняшней карантинной ситуации – это уже самая что ни на есть «группа риска», с ослабленным иммунитетом и повышенной восприимчивостью к разной заразе. Это я про вирусов, а не про политиков, - на всякий случай уточнил я. - Да, будет любопытно посмотреть, чем же закончится расследование, начатое на прошлой неделе Службой контролёра равных возможностей. С одной стороны, принимается решение, в котором прописывают запрет на работу в условиях карантина для тех педагогов и воспитателей детских садов, кому 60 и больше лет. Пусть даже потом и уточняется, что это решение носит рекомендательный характер, мол, каждый работодатель волен решать этот вопрос на своё усмотрение. С другой стороны, для работодателей спокойнее вообще не связываться с представителями «группы риска». И не только во время карантинов, - заметила соседка.



- Действительно, какая-то странная забота вырисовывается в эти дни в отношении пожилых людей, к которым общество, по идее, должно проявлять уважение. Некоторые даже не стесняются вывешивать на дверях магазинов и кафе объявления, в которых говорится, что пожилым вход в это заведение воспрещён. Даже если ты таким образом заботишься о ровесниках своей мамы или бабушки, то стоило бы подумать, не оскорбит ли, не унизит ли их такой запрет, - согласился я с народным политологом.



- А заместитель министра социальной защиты и труда Эгле Радишаускене на прошлой неделе заметила, что в последнее время в Литве стали чаще увольнять работников старшего возраста, стало больше людей получающих «минималку», из-за чего, как показывают последние данные, сократился и средний показатель зарплат. И почему-то мне кажется, что в «минимальной» категории как раз и преобладают представители «группы риска», - предположила тётя Вера.



- Вот и ещё одна тема, которую нашим властям стоило бы после карантина обстоятельно обсудить, - сказал я.



- Ты ещё скажи, чтобы они подумали над уменьшением возраста выхода на пенсию. Кризис грядёт, а пенсионеры, как известно со времён премьера Кубилюса, главный резерв в борьбе с ним, - напомнила соседка. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220 — статья прочитана 86 раз Комментарии