Что год учебный нам готовит? 🔊 Воспроизвести



Фото Оксаны Шаховой, "Обзор"



Начало следующей недели будет и началом лета, а это значит, что в школах скоро закончится учебный год. Хотя его привычный ход уже закончился два месяца назад.



Во многих школах уже прозвучали последние звонки. А что дальше? До первого сентября ещё далеко, но сегодня никто не может поручиться, что и новый учебный год не пройдёт под диктовку прилипчивого коронавируса. Поэтому неудивительно, что на прошлой неделе правительство Литвы, вслед за Сеймом, утвердило порядок и условия домашнего (дистанционного) обучения детей по программам дошкольного, начального и среднего образования.



Порядок предусматривает, что родители смогут обучать детей на дому после заключения договора со школой, назначенной самоуправлением, пояснило Министерство образования, науки и спорта, подчёркивая, что речь в данном случае идёт только в отношении тех детей и родителей, которые сами захотят учиться таким способом. Начало следующей недели будет и началом лета, а это значит, что в школах скоро закончится учебный год. Хотя его привычный ход уже закончился два месяца назад.Во многих школах уже прозвучали последние звонки. А что дальше? До первого сентября ещё далеко, но сегодня никто не может поручиться, что и новый учебный год не пройдёт под диктовку прилипчивого коронавируса. Поэтому неудивительно, что на прошлой неделе правительство Литвы, вслед за Сеймом, утвердило порядок и условия домашнего (дистанционного) обучения детей по программам дошкольного, начального и среднего образования.Порядок предусматривает, что родители смогут обучать детей на дому после заключения договора со школой, назначенной самоуправлением, пояснило Министерство образования, науки и спорта, подчёркивая, что речь в данном случае идёт только в отношении тех детей и родителей, которые сами захотят учиться таким способом. Следует добавить, что семьи, желающие обучать детей на дому, должны будут отвечать определённым условиям. Детей можно будет учить дома, если в семье за последние два года не было выявлено нарушений прав ребёнка, в том числе и связанных с употреблением наркотических, психотропных веществ, алкоголя родителями, не было зафиксировано насилие, не назначались минимальные или средние меры надзора по отношению к ребёнку.



И это обязательно должно быть подтверждено справкой от уполномоченного территориального отделения Государственной службы защиты прав ребёнка и усыновления.



Для родителей, как сообщает BNS, предусматривается обязанность не реже чем раз в две недели фиксировать в электронном дневнике школы достижения ребёнка: чему он научился, при каких обстоятельствах, что выучил и тому подобное. То есть родители в этот процесс будут вовлечены самым существенным образом. А сколько это требует времени, нервов и терпения, родители многих школьников в Литве за время карантина смогли в полной мере познать на своём опыте.



Впрочем, по данным Министерства образования, обучение на дому сейчас может быть актуальным лишь для 200 школьников. Из них около 100 могли бы обучаться по программе дошкольного обучения. Иными словами, речь идёт о каких-то частных случаях, когда ребёнок по разным причинам не может посещать школу вместе с одноклассниками.



Но сегодня слышны голоса и тех, кто считает, что дистанционное обучение вполне можно применить и для многих других школьников, поскольку такой вариант, среди прочего, сэкономит госбюджету немало средств.



А что, зачем возить детей с разных хуторов и дальних деревень, если, как давно уже свидетельствует статистика, Литва вся покрыта интернет-связью, а нынешний карантин заставил обеспечить всех компьютерами (попутно выяснилось, что у нас в стране «компьютеронеимущих» не так уж и мало).



Вот только многие специалисты замечают, что дистанционное обучение не может по качеству сравниться с живым контактом учителя и учеников, даже если их в классе три десятка.



И если мы без всякой пандемии будем всё больше склоняться к интернет-технологиям в обучении даже там, где вполне можно учиться «старым дедовским способом», то качество обучения в целом по стране упадёт очень сильно. Или ещё сильнее, чем упало на сегодняшний день.



Однако, когда узнаёшь, что Литва стала лидером среди стран Европы и Канады по травле и издевательствам среди детей и подростков (у этого явления есть своё определение – буллинг), начинаешь сомневаться, что очное обучение однозначно лучше заочного.



Оказывается, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в Литве с буллингом сталкивался почти каждый третий подросток 11−13 лет, а в травле участвовал почти каждый четвёртый мальчик и каждая седьмая девочка.



Прощайте, старые проблемы, здравствуйте, новые? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: обучение, образование, дистанционный Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220 — статья прочитана 110 раз Комментарии