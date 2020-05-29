Focus: коронавирус невольно помог Германии приблизиться к стандартам НАТО 🔊 Воспроизвести Reuters



Германия внезапно приблизилась к выполнению требований НАТО по расходам на оборону: в этом году они должны составить 1,58% ВВП страны. Однако такой рост — лишь побочный эффект экономического спада и кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поясняет немецкий журнал Focus.



Благодаря кризису, вызванному пандемией коронавируса, Германия вдруг заметно приблизилась к квоте НАТО по военным расходам, пишет немецкий журнал Focus.



«Дональд Трамп требует этого годами — теперь пандемия решила вопрос, по крайней мере отчасти», — отмечает издание. Побочным эффектом коронавирусного кризиса стало приближение немецкого правительства к выполнению так называемой квоты трансатлантического альянса, в соответствии с которой страны НАТО должны тратить на военную сферу по 2% ВВП. Благодаря кризису, вызванному пандемией коронавируса, Германия вдруг заметно приблизилась к квоте НАТО по военным расходам, пишет немецкий журнал Focus.«Дональд Трамп требует этого годами — теперь пандемия решила вопрос, по крайней мере отчасти», — отмечает издание. Побочным эффектом коронавирусного кризиса стало приближение немецкого правительства к выполнению так называемой квоты трансатлантического альянса, в соответствии с которой страны НАТО должны тратить на военную сферу по 2% ВВП.



Как сообщается в статье, в прошлом году доля оборонных расходов составила около 1,36% ВВП. В 2014 году государства НАТО договорились, что в течение десяти лет увеличат свои военные расходы, с целью довести их до уровня в 2% ВВП.



Германия заметно отставала от этой цели, за что её в последние годы активно критиковал президент США Дональд Трамп. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр при вступлении в должность в прошлом году заявила о том, что военный бюджет страны будет увеличиваться и должен составить 1,5% ВВП к 2024 году.



Однако из-за кризиса с коронавирусом этот рубеж был пройден уже в нынешнем году — правда, лишь на время, если рассчитывать на то, что в следующем году немецкая экономика будет восстанавливаться.



Как отмечает издание со ссылкой на Министерство обороны страны, в этом году расходы Германии в военной сфере должны составить около €50,4 млрд. Таким образом, в 2020 году военный бюджет страны окажется на 44% больше, чем десять лет назад, заключает Focus.



Оригинал новости ИноТВ По оценкам Института немецкой экономики, в этом году доля оборонных расходов Германии должна резко увеличиться и составить 1,58% ВВП — однако причина этого кроется в сокращении ВВП страны на фоне кризиса, поясняет немецкий журнал.Как сообщается в статье, в прошлом году доля оборонных расходов составила около 1,36% ВВП. В 2014 году государства НАТО договорились, что в течение десяти лет увеличат свои военные расходы, с целью довести их до уровня в 2% ВВП.Германия заметно отставала от этой цели, за что её в последние годы активно критиковал президент США Дональд Трамп. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр при вступлении в должность в прошлом году заявила о том, что военный бюджет страны будет увеличиваться и должен составить 1,5% ВВП к 2024 году.Однако из-за кризиса с коронавирусом этот рубеж был пройден уже в нынешнем году — правда, лишь на время, если рассчитывать на то, что в следующем году немецкая экономика будет восстанавливаться.Как отмечает издание со ссылкой на Министерство обороны страны, в этом году расходы Германии в военной сфере должны составить около €50,4 млрд. Таким образом, в 2020 году военный бюджет страны окажется на 44% больше, чем десять лет назад, заключает Focus. russian.rt.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: Германия, нато, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 154 раза Комментарии