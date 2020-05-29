В Дании назвали «единственный способ» остановить «Северный поток – 2» 🔊 Воспроизвести



В условиях прибытия российского судна «Академик Черский» на место строительства газопровода «Северный поток – 2» есть только один способ остановить этот проект, пишет



Отмечается, что из-за американских санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, но эти санкции не помешают в условиях, когда Россия нашла собственное судно для достройки газопровода, передает РИА «Новости».



Теперь, пишет издание, для инвесторов проекта – то есть для энергетических компаний со всей Европы – угрозу несут разве что новые санкции США. В условиях прибытия российского судна «Академик Черский» на место строительства газопровода «Северный поток – 2» есть только один способ остановить этот проект, пишет ВЗГЛЯД со ссылкой на датскую газету Jyllands-Posten.Отмечается, что из-за американских санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, но эти санкции не помешают в условиях, когда Россия нашла собственное судно для достройки газопровода, передает РИА «Новости».Теперь, пишет издание, для инвесторов проекта – то есть для энергетических компаний со всей Европы – угрозу несут разве что новые санкции США. «Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток – 2» собственными силами, то это новый набор американских санкций», – заявил эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк.



Он выразил мнение, что США могли бы ввести санкции по примеру трубоукладчиков против других секторов.



Также автор статьи замечает, что у «Северного потока – 2» есть другие сложности – в частности, федеральное сетевое агентство Германии (BNA) не освободило газопровод от правил Газовой директивы ЕС на территории страны. Еще одна трудность – отказ Европейского суда аннулировать действие Газовой директивы на трубопроводы, идущие в ЕС из третьих стран.



На прошлой неделе сообщалось, что суд Евросоюза отклонил иски оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG о соответствии проекта законодательству ЕС, а немецкий регулятор отказался выводить газопровод из-под действия Газовой директивы Евросоюза.



Напомним, судно «Академик Черский» прибыло на место строительства «Северного потока – 2». vz.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, США, санкции, Швеция, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 224 раза Комментарии