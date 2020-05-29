Учителя рассказали о главной трудности дистанционного обучения 🔊 Воспроизвести



Некоторые из них отметили, что получают домашние задания в разных форматах и по разным каналам связи.



Педагоги назвали проверку домашних заданий главной трудностью, с которой они сталкиваются на дистанционном обучении. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", опубликованного



В ходе опроса 60% учителей рассказали, что на проверку домашних заданий у них стало уходить больше времени, а сам процесс часто усложняют технические трудности.



Вторая строчка в топе самых актуальных трудностей удалёнки досталась отсутствию возможности контролировать понимание материала учащимися во время урока. На эту проблему пожаловалось 56% участников опроса. Педагоги назвали проверку домашних заданий главной трудностью, с которой они сталкиваются на дистанционном обучении. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart", опубликованного ЛАЙФ со ссылкой на ТАСС.В ходе опроса 60% учителей рассказали, что на проверку домашних заданий у них стало уходить больше времени, а сам процесс часто усложняют технические трудности.Вторая строчка в топе самых актуальных трудностей удалёнки досталась отсутствию возможности контролировать понимание материала учащимися во время урока. На эту проблему пожаловалось 56% участников опроса. Кроме того, опрошенные называли несерьёзность школьников на уроках (52%), неспособность детей справляться с возросшим количеством материала для домашнего изучения (45%), невозможность вести индивидуальную работу с каждым учеником (36%) и получение домашних заданий в разных форматах и по разным каналам связи (43%). При этом 42% отметили низкую мотивацию школьников к учёбе.



Ещё 33% педагогов отметили, что школьники не смогли изолироваться от других членов семьи, а 32% сообщили о технических трудностях во время проведения урока.



Всего в опросе принимало участие 1200 респондентов. life.ru Категории: общество, образование, дом и быт Ключевые слова: опрос, обучение, учителя, карантин, дистанционное География: Россия — статья прочитана 132 раза Комментарии