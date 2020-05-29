Rai Al Youm Великобритания : Киссинджер и теории заговора о коронавирусе 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Михаил Климентьев



Чипирование людей, принудительная вакцинация, завышение статистики смертности от covid-19 — все это вызывает тревогу у тех, кто склонен верить в различные теории заговора. Автор, пытаясь руководствоваться логикой, пытается разобраться, где правда, а где вымысел. Однако, похоже, страх побеждает здравый смысл.



Сегодня, когда мы находимся на пороге нового неизведанного мира, крайне важно изучить одно из явлений современной реальности и воспринимать его таким, какое оно есть на самом деле. Затем, руководствуясь логикой и здравым смыслом, сделать соответствующие выводы о том, каким будет новый мир после пандемии коронавируса, и принять все последствия такими, какими бы они ни были, даже если они кажутся странными, тревожными и пугающими! Сегодня, когда мы находимся на пороге нового неизведанного мира, крайне важно изучить одно из явлений современной реальности и воспринимать его таким, какое оно есть на самом деле. Затем, руководствуясь логикой и здравым смыслом, сделать соответствующие выводы о том, каким будет новый мир после пандемии коронавируса, и принять все последствия такими, какими бы они ни были, даже если они кажутся странными, тревожными и пугающими!



Позвольте начать наш разговор с того факта, что на протяжении долгого времени мировое сообщество было обеспокоено вопросом перенаселения планеты и нехватки продовольственных ресурсов, в частности оно стремилось определить оптимальное количество мирового населения для решения продовольственной проблемы. Эта тема с древних времен вызывала интерес у мыслителей, экономистов, государственных и частных институтов.



В этой связи мы хотим сослаться на конференцию, которая состоялась в начале 1930-х годов прошлого века в мексиканском городе Кокойок. Отметим, что на ней присутствовали люди, заинтересованные в решении продовольственной проблемы, возникшей из-за перенаселения планеты. На вышеупомянутой конференции заинтересованные лица представили данные о росте населения за последние несколько лет и данные о необходимых продовольственных ресурсах за тот же период, а после использовали метод статических уравнений для того, что провести необходимые исследования. По итогам этих исследований был сделан вывод о том, что необходимо ограничить рост мирового населения, поскольку в противном случае голод и онкологические заболевания неизбежно приведут к гибели всего человечества. Кроме того, мы хотим обратить внимание на другую встречу, а именно на Международную конференцию по народонаселению в Мехико в 1984 году, на которой участники подтвердили, что рост мирового населения отрицательно сказывается на благосостоянии людей и их здоровье, особенно в бедных и развивающихся странах, которые больше всего страдают от негативных последствий, связанных с увеличением численности населения.



Во время многочисленных международных конференций внимание по-прежнему уделялось проблеме численности и благосостояния мирового населения. Особо следует отметить конференцию в Индонезии в 1992 году, на которой ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждали взаимосвязь уровня развития государств и изменения численности населения. По итогам конференции была поставлена ​​новая стратегическая цель — ограничить количество детей (не более 2,2 ребенка), рожденных одной женщиной в течение жизни. Данный проект должен быть продлиться до 2010 года.



Итак, можно сделать вывод о том, что дисбаланс между численностью населения и доступными мировыми ресурсами является давней и неизменной проблемой для человечества. Более того, мировые войны и эпидемии рассматриваются как благо, поскольку они устраняют дисбаланс между большой численностью населения и дефицитом доступных ресурсов.



А теперь мы переходим к другому вопросу, который не имеет ничего общего с ростом мирового населения, а именно к распаду Советского Союза. Напомним, что оно произошло 25 декабря 1991 года, когда 11 союзных республик объявили о своем выходе из состава СССР. Соединенные Штаты отпраздновали победу над Советским Союзом, а Генри Киссинджер, который тогда был государственным секретарем США объявил, что новый враг Соединенных Штатов и всего мира — это ислам.



Буквально недавно Генри Киссинджер дал скандальное интервью, в котором заявил, что Третья мировая война уже на пороге, а первый удар будет нанесен по Ирану. Более того, по его мнению, Израиль должен убить как можно больше арабов и занять половину ближневосточного региона.



Все вышесказанное представляет собой современную реальность без каких-либо прикрас. Такой мы ее видим, слышим и чувствуем. А теперь давайте обратимся к новому миру, более близкому нашему воображению. Вполне вероятно, что после того, как мы узнаем о нем больше, то сможем достичь той реальности, к которой стремятся некоторые заинтересованные лица всеми возможными способами.



Во время пандемии коронавирусной инфекции появились различные слухи и конспирологические теории, в том числе следующие:



— Существует проект «чипирования людей», в котором принимают участие Генри Киссинджер и компьютерный магнат Билл Гейтс. Согласно данному проекту, всем людям будут вживлять под кожу специальные электронные чипы размером с рисовое зерно. С помощью такого чипа любого человека можно будет превратить в «компьютер», которым будет управлять глобальная центральная группа. Кроме того, ходят слухи о том, что пандемия коронавирусной инфекции станет предлогом для глобальной вакцинации людей, другими словами — чипирования.



— В чипе будет храниться вся необходимая информация о конкретном человеке: финансовое положение, социальный статус, религия, этническая и расовая принадлежность и тому подобное.



— Соединенные Штаты сконцентрируют свое внимание на том, чтобы никто в мире не избежал внедрение электронного чипа. Они будут использовать всевозможные средства давления на людей, чтобы те согласились вживить себе под кожу электронный чип.



— Центральная группа сможет контролировать все финансовые операции и социальные контакты мирового населения через электронные чипы, которые будут вживляться под кожу. Они смогут контролировать продолжительность жизни, а также заставлять людей выполнять приказы, отданные по электромагнитным волнам. Кстати говоря, такие приказы придется выполнять вне зависимости от желания. Кроме того, центральная группа сможет переводить любые суммы с банковских счетов без согласования с их владельцами.



— Доктор Джуди А. Миковитс заявила, что запланированная глобальная вакцинация — это токсичная вакцинация. Она принесет вред людям, а также разрушит мозг детей.



— Соединенные Штаты намеренно завышают цифры смертности населения от коронавируса. Более того, они заставляют органы здравоохранения завышать статистику смертности от коронавирусной инфекции!



— 20 апреля 2020 года в Соединенном Королевстве был принят законопроект о внесении поправок в «Закон об общественном здравоохранении № 1984». Согласно новым поправкам, государство получило полномочия принуждать граждан к вакцинации от любого заболевания вне зависимости от их согласия, а за отказ от вакцинации последует арест даже без решения суда или любого другого уполномоченного органа власти.



Таким образом, чтобы полнее осознать волшебное сочетание реальности и вымысла, мы приведем еще некоторую информацию.



Во-первых, Генри Киссинджер представляет собой связующий элемент между реальным миром и миром фантазий, где он вместе с Биллом Гейтсом работает над тем, чтобы в будущем установить контроль над всем человечеством через электронные чипы.



Во-вторых, Генри Киссинджер является частью группы, которая благодаря опыту и техническому прогрессу Билла Гейтса сможет контролировать и управлять чипированными людьми так, как им захочется.



Для большей ясности стоит добавить, что недавно в Соединенных Штатах появилась декларация, которая дала «зеленый свет» израильской мечте о завершении конфликта на Ближнем Востоке. В ней говорится о том, что будет одно израильское государство, которое будет управлять всеми арабскими странами без исключения. Таким образом, если центральная власть захочет реализовать данный проект, то она с легкостью сделает это с помощью электронных чипов. Напомним, что ей для достижения поставленной цели не понадобятся ни солдаты, ни самолеты, ни бомбы.



Перед нами новое определение власти и полного контроля над всеми народами мира. Разумеется, еще остались важные вопросы, на которые мы должны найти ответы. К таким вопросам, например, относятся: как мировые державы и их представители смогут бороться с грандиозной опасностью, которая угрожает их существованию? Возможно ли ее уничтожить до того, как станет слишком поздно? Как мы можем противостоять новому колониализму, который ведет нас к неизвестному? Есть ли у нас силы, желание, мудрость и смелость сделать это? Что мы можем предпринять, чтобы быть готовыми противостоять неизвестности и переменам, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время? Как нам удержаться в беспощадном урагане, который угрожает нам гибелью со всех сторон? Разве можно позволить международным институтам узаконить связь между техническим прогрессом и свободой человека?



Кстати говоря, наметилась положительная динамика в данном вопросе. В Швейцарии начались протесты и демонстрации против всего того, что было изложено в этой статье. Люди отказываются становиться подопытными животными, предназначенными для обслуживания группы преступников!



Автор: Эссам Марэи (د. عصام مرعي) для Rai Al Youm, Великобритания, перевод В данной статье я не буду касаться влияния коронавируса на экономику, финансы или бизнес, но подробно остановлюсь на новой мировой администрации, которую возглавляет кучка людей, стремящаяся управлять всем населением планеты.Позвольте начать наш разговор с того факта, что на протяжении долгого времени мировое сообщество было обеспокоено вопросом перенаселения планеты и нехватки продовольственных ресурсов, в частности оно стремилось определить оптимальное количество мирового населения для решения продовольственной проблемы. Эта тема с древних времен вызывала интерес у мыслителей, экономистов, государственных и частных институтов.В этой связи мы хотим сослаться на конференцию, которая состоялась в начале 1930-х годов прошлого века в мексиканском городе Кокойок. Отметим, что на ней присутствовали люди, заинтересованные в решении продовольственной проблемы, возникшей из-за перенаселения планеты. На вышеупомянутой конференции заинтересованные лица представили данные о росте населения за последние несколько лет и данные о необходимых продовольственных ресурсах за тот же период, а после использовали метод статических уравнений для того, что провести необходимые исследования. По итогам этих исследований был сделан вывод о том, что необходимо ограничить рост мирового населения, поскольку в противном случае голод и онкологические заболевания неизбежно приведут к гибели всего человечества. Кроме того, мы хотим обратить внимание на другую встречу, а именно на Международную конференцию по народонаселению в Мехико в 1984 году, на которой участники подтвердили, что рост мирового населения отрицательно сказывается на благосостоянии людей и их здоровье, особенно в бедных и развивающихся странах, которые больше всего страдают от негативных последствий, связанных с увеличением численности населения.Во время многочисленных международных конференций внимание по-прежнему уделялось проблеме численности и благосостояния мирового населения. Особо следует отметить конференцию в Индонезии в 1992 году, на которой ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждали взаимосвязь уровня развития государств и изменения численности населения. По итогам конференции была поставлена ​​новая стратегическая цель — ограничить количество детей (не более 2,2 ребенка), рожденных одной женщиной в течение жизни. Данный проект должен быть продлиться до 2010 года.Итак, можно сделать вывод о том, что дисбаланс между численностью населения и доступными мировыми ресурсами является давней и неизменной проблемой для человечества. Более того, мировые войны и эпидемии рассматриваются как благо, поскольку они устраняют дисбаланс между большой численностью населения и дефицитом доступных ресурсов.А теперь мы переходим к другому вопросу, который не имеет ничего общего с ростом мирового населения, а именно к распаду Советского Союза. Напомним, что оно произошло 25 декабря 1991 года, когда 11 союзных республик объявили о своем выходе из состава СССР. Соединенные Штаты отпраздновали победу над Советским Союзом, а Генри Киссинджер, который тогда был государственным секретарем США объявил, что новый враг Соединенных Штатов и всего мира — это ислам.Буквально недавно Генри Киссинджер дал скандальное интервью, в котором заявил, что Третья мировая война уже на пороге, а первый удар будет нанесен по Ирану. Более того, по его мнению, Израиль должен убить как можно больше арабов и занять половину ближневосточного региона.Все вышесказанное представляет собой современную реальность без каких-либо прикрас. Такой мы ее видим, слышим и чувствуем. А теперь давайте обратимся к новому миру, более близкому нашему воображению. Вполне вероятно, что после того, как мы узнаем о нем больше, то сможем достичь той реальности, к которой стремятся некоторые заинтересованные лица всеми возможными способами.— Существует проект «чипирования людей», в котором принимают участие Генри Киссинджер и компьютерный магнат Билл Гейтс. Согласно данному проекту, всем людям будут вживлять под кожу специальные электронные чипы размером с рисовое зерно. С помощью такого чипа любого человека можно будет превратить в «компьютер», которым будет управлять глобальная центральная группа. Кроме того, ходят слухи о том, что пандемия коронавирусной инфекции станет предлогом для глобальной вакцинации людей, другими словами — чипирования.— В чипе будет храниться вся необходимая информация о конкретном человеке: финансовое положение, социальный статус, религия, этническая и расовая принадлежность и тому подобное.— Соединенные Штаты сконцентрируют свое внимание на том, чтобы никто в мире не избежал внедрение электронного чипа. Они будут использовать всевозможные средства давления на людей, чтобы те согласились вживить себе под кожу электронный чип.— Центральная группа сможет контролировать все финансовые операции и социальные контакты мирового населения через электронные чипы, которые будут вживляться под кожу. Они смогут контролировать продолжительность жизни, а также заставлять людей выполнять приказы, отданные по электромагнитным волнам. Кстати говоря, такие приказы придется выполнять вне зависимости от желания. Кроме того, центральная группа сможет переводить любые суммы с банковских счетов без согласования с их владельцами.— Доктор Джуди А. Миковитс заявила, что запланированная глобальная вакцинация — это токсичная вакцинация. Она принесет вред людям, а также разрушит мозг детей.— Соединенные Штаты намеренно завышают цифры смертности населения от коронавируса. Более того, они заставляют органы здравоохранения завышать статистику смертности от коронавирусной инфекции!— 20 апреля 2020 года в Соединенном Королевстве был принят законопроект о внесении поправок в «Закон об общественном здравоохранении № 1984». Согласно новым поправкам, государство получило полномочия принуждать граждан к вакцинации от любого заболевания вне зависимости от их согласия, а за отказ от вакцинации последует арест даже без решения суда или любого другого уполномоченного органа власти.Таким образом, чтобы полнее осознать волшебное сочетание реальности и вымысла, мы приведем еще некоторую информацию.Во-первых, Генри Киссинджер представляет собой связующий элемент между реальным миром и миром фантазий, где он вместе с Биллом Гейтсом работает над тем, чтобы в будущем установить контроль над всем человечеством через электронные чипы.Во-вторых, Генри Киссинджер является частью группы, которая благодаря опыту и техническому прогрессу Билла Гейтса сможет контролировать и управлять чипированными людьми так, как им захочется.Для большей ясности стоит добавить, что недавно в Соединенных Штатах появилась декларация, которая дала «зеленый свет» израильской мечте о завершении конфликта на Ближнем Востоке. В ней говорится о том, что будет одно израильское государство, которое будет управлять всеми арабскими странами без исключения. Таким образом, если центральная власть захочет реализовать данный проект, то она с легкостью сделает это с помощью электронных чипов. Напомним, что ей для достижения поставленной цели не понадобятся ни солдаты, ни самолеты, ни бомбы.Перед нами новое определение власти и полного контроля над всеми народами мира. Разумеется, еще остались важные вопросы, на которые мы должны найти ответы. К таким вопросам, например, относятся: как мировые державы и их представители смогут бороться с грандиозной опасностью, которая угрожает их существованию? Возможно ли ее уничтожить до того, как станет слишком поздно? Как мы можем противостоять новому колониализму, который ведет нас к неизвестному? Есть ли у нас силы, желание, мудрость и смелость сделать это? Что мы можем предпринять, чтобы быть готовыми противостоять неизвестности и переменам, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время? Как нам удержаться в беспощадном урагане, который угрожает нам гибелью со всех сторон? Разве можно позволить международным институтам узаконить связь между техническим прогрессом и свободой человека?Кстати говоря, наметилась положительная динамика в данном вопросе. В Швейцарии начались протесты и демонстрации против всего того, что было изложено в этой статье. Люди отказываются становиться подопытными животными, предназначенными для обслуживания группы преступников!Автор: Эссам Марэи (د. عصام مرعي) для Rai Al Youm, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: аналитика, Китай, вирус, пандемия, Киссинджер — статья прочитана 126 раз Комментарии