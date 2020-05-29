Пентагон похвастался способностью устроить «очень быстрое» ядерное испытание 🔊 Воспроизвести



США способны провести «очень быстрое» ядерное испытание, заявил и.о. помощника замминистра обороны страны по ядерным вопросам Дрю Уолтер.



Он заявил, что в случае распоряжения президента США «в течение месяцев» можно устроить «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных», передает РИА «Новости» и



По словам Уолтера, «это может произойти относительно оперативно». Однако уйдут годы на подготовку испытания с полноценным сбором информации.



Напомним, СМИ сообщали, что американские власти обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. На встрече чиновников из ведомств, занимающихся вопросами нацбезопасности, обсуждение велось в контексте ответа на якобы исходящие от России и Китая угрозы. США способны провести «очень быстрое» ядерное испытание, заявил и.о. помощника замминистра обороны страны по ядерным вопросам Дрю Уолтер.Он заявил, что в случае распоряжения президента США «в течение месяцев» можно устроить «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных», передает РИА «Новости» и ВЗГЛЯД со ссылкой на Defense News.По словам Уолтера, «это может произойти относительно оперативно». Однако уйдут годы на подготовку испытания с полноценным сбором информации.Напомним, СМИ сообщали, что американские власти обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. На встрече чиновников из ведомств, занимающихся вопросами нацбезопасности, обсуждение велось в контексте ответа на якобы исходящие от России и Китая угрозы. vz.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, вооружение, поставки — статья прочитана 83 раза Комментарии