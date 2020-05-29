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Пентагон похвастался способностью устроить «очень быстрое» ядерное испытание



США способны провести «очень быстрое» ядерное испытание, заявил и.о. помощника замминистра обороны страны по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

Он заявил, что в случае распоряжения президента США «в течение месяцев» можно устроить «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных», передает РИА «Новости» и ВЗГЛЯД со ссылкой на Defense News.

По словам Уолтера, «это может произойти относительно оперативно». Однако уйдут годы на подготовку испытания с полноценным сбором информации.

Напомним, СМИ сообщали, что американские власти обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. На встрече чиновников из ведомств, занимающихся вопросами нацбезопасности, обсуждение велось в контексте ответа на якобы исходящие от России и Китая угрозы.
vz.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, вооружение, поставки
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добавлена сегодня, 29 мая, 18:00

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