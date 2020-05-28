Вице-министр: Литва должна активизировать действия по безопасности БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Доставка ядерного топлива на Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце вынуждает Литву активнее добиваться максимальной безопасности строящейся станции и соглашений с соседями о том, что произведенная на ней электроэнергия не будет закупаться, заявил вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Занавичюс.



По его словам, планируется добиться того, чтобы Евросоюз постоянно стремился и повышал давление на Минск в вопросе реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС еще до запуска станции.



"В форматах ЕС у нас есть цель обеспечить постоянный надзор ЕС и повысить давление на Беларусь с целью реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС до запуска атомной станции", – сказал вице-министр.



По его словам, на двухсторонних переговорах Литвы и Беларуси попытаются добиться переноса начала работы станции.



А. Занавичюс подчеркнул, что ведомство сейчас пытается заручиться также и большей поддержкой США по вопросам безопасности БелАЭС.



"Будем стремиться к тому, чтобы в двухсторонней повестке США и Беларуси возник этот вопрос. Мы просим большей поддержки США в форматах МАГАТЭ", – сказал А. Занавичюс.



На прошлой неделе МАГАТЭ представила 11 рекомендаций и восемь предложений по повышению безопасности БелАЭС.



Литва и Беларусь на этой неделе подписали соглашения о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности. Доставка ядерного топлива на Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце вынуждает Литву активнее добиваться максимальной безопасности строящейся станции и соглашений с соседями о том, что произведенная на ней электроэнергия не будет закупаться, заявил вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Занавичюс.По его словам, планируется добиться того, чтобы Евросоюз постоянно стремился и повышал давление на Минск в вопросе реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС еще до запуска станции."В форматах ЕС у нас есть цель обеспечить постоянный надзор ЕС и повысить давление на Беларусь с целью реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС до запуска атомной станции", – сказал вице-министр.По его словам, на двухсторонних переговорах Литвы и Беларуси попытаются добиться переноса начала работы станции.А. Занавичюс подчеркнул, что ведомство сейчас пытается заручиться также и большей поддержкой США по вопросам безопасности БелАЭС."Будем стремиться к тому, чтобы в двухсторонней повестке США и Беларуси возник этот вопрос. Мы просим большей поддержки США в форматах МАГАТЭ", – сказал А. Занавичюс.На прошлой неделе МАГАТЭ представила 11 рекомендаций и восемь предложений по повышению безопасности БелАЭС.Литва и Беларусь на этой неделе подписали соглашения о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности. Категории: политика, технологии, в Европе Ключевые слова: правительство, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии