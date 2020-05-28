|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Вице-министр: Литва должна активизировать действия по безопасности БелАЭС
Доставка ядерного топлива на Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце вынуждает Литву активнее добиваться максимальной безопасности строящейся станции и соглашений с соседями о том, что произведенная на ней электроэнергия не будет закупаться, заявил вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Занавичюс.
По его словам, планируется добиться того, чтобы Евросоюз постоянно стремился и повышал давление на Минск в вопросе реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС еще до запуска станции.
"В форматах ЕС у нас есть цель обеспечить постоянный надзор ЕС и повысить давление на Беларусь с целью реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС до запуска атомной станции", – сказал вице-министр.
По его словам, на двухсторонних переговорах Литвы и Беларуси попытаются добиться переноса начала работы станции.
А. Занавичюс подчеркнул, что ведомство сейчас пытается заручиться также и большей поддержкой США по вопросам безопасности БелАЭС.
"Будем стремиться к тому, чтобы в двухсторонней повестке США и Беларуси возник этот вопрос. Мы просим большей поддержки США в форматах МАГАТЭ", – сказал А. Занавичюс.
На прошлой неделе МАГАТЭ представила 11 рекомендаций и восемь предложений по повышению безопасности БелАЭС.
Литва и Беларусь на этой неделе подписали соглашения о раннем оповещении об атомных авариях и обмене информацией об объектах атомной энергетики и их деятельности.
Категории: политика, технологии, в Европе
Ключевые слова: правительство, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|