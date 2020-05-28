Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты 🔊 Воспроизвести



Грузия не будет пересматривать решение 2012 года, когда она в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Москвой по Договору об открытом небе, сказано в заявлении грузинского МИД, сообщает



Во вторник в Министерстве иностранных дел России сообщили, что готовы допустить миссии наблюдения по Договору в десятикилометровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия разрешит российские полеты над своей территорией.



Ранее Москва отвергла претензии США по тому же соглашению, связанные с запретом на полеты вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией: позиция России по этому вопросу полностью соответствует международному праву, подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров. Грузия не будет пересматривать решение 2012 года, когда она в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с Москвой по Договору об открытом небе, сказано в заявлении грузинского МИД, сообщает РИА Новости Во вторник в Министерстве иностранных дел России сообщили, что готовы допустить миссии наблюдения по Договору в десятикилометровые зоны вдоль границ на Кавказе, если Грузия разрешит российские полеты над своей территорией.Ранее Москва отвергла претензии США по тому же соглашению, связанные с запретом на полеты вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией: позиция России по этому вопросу полностью соответствует международному праву, подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров. "Грузинская сторона не принимает полеты и сама не осуществляет наблюдательные полеты на территории России. Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе", — отреагировали в Тбилиси.



Договор по открытому небу



Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.



Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил, что Россия не выполняет свои обязательства, поэтому Вашингтон выходит из договора. При этом он не исключил разработку нового соглашения.



Россия неоднократно отвергала обвинения США. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы. РИА Новости Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Грузия, отношения — статья прочитана 161 раз Комментарии