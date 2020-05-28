В Литве рассказали, на каких условиях могут открыть въезд белорусам 🔊 Воспроизвести © CC0 / pxhere



Специалист также поделился своими мыслями, что в будущем на границе может быть установлено специальное оборудование для проведения тестов. Глава литовского Центра по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC), доктор медицинских наук Саулюс Чаплинскас заявил, что эпидемиологи прогнозируют вторую волну заболеваемости коронавирусом, сообщает



По его словам, балтийская республика учится жить в нынешних условиях и готова открывать границы с минимальными рисками для своих граждан. В настоящее время страны Балтии разрешили свободное перемещение для своих жителей. Специалист также поделился своими мыслями, что в будущем на границе может быть установлено специальное оборудование для проведения тестов. Глава литовского Центра по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC), доктор медицинских наук Саулюс Чаплинскас заявил, что эпидемиологи прогнозируют вторую волну заболеваемости коронавирусом, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на "Комсомольская правда".По его словам, балтийская республика учится жить в нынешних условиях и готова открывать границы с минимальными рисками для своих граждан. В настоящее время страны Балтии разрешили свободное перемещение для своих жителей. Чаплинскас высказал мнение о том, при каких условиях могут быть открыты границы с соседней Белоруссией.



"Если говорить о Белоруссии – все равно там есть важные экономические и человеческие связи. Почему бы не ввести паспорт или сертификат COVID-19? Хочешь проехать – проверься и покажи", – сказал специалист.



По его мнению, на границе нужно специальное оборудование, с помощью которого в течение получаса можно сделать тест на вирус. Он добавил, что, скорее всего, это будет платно, однако "сам человек был бы заинтересован заплатить".



Ранее Чаплинскас предложил заняться разработкой "паспорта COVID-19", который бы включал данные о серологических тестах, о тестах ПЦР или на антигены, а также информацию о вакцине, когда она появится.



При этом в интервью Sputnik Литва эксперт в области информационных технологий, президент консорциума российских ИТ-фирм "Инфорус" Андрей Масалович призвал Литву не спешить с такой инициативой и заниматься разработкой более продуманно.



В Литве почти 1650 заболевших коронавирусом. Карантин в стране введен до 31 мая, однако власти не исключают его продления. При этом часть ограничений уже отменена.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 345 тысяч человек. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 197 раз Комментарии