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Правительство Литвы разрешило возобновить рейсы в Германию и Нидерланды
В среду литовское правительство разрешило возобновить с четверга регулярное авиасообщение между Литвой и Германией с Нидерландами.
Министерство иностранных дел утверждает, что по вопросу возобновления рейсов из этих стран в МИД обратились авиакомпании AirBaltic и Wizz Air.
"Это будут предлагаемые Wizz Air направления в Дортмунд и Эйндховен, в Эйндховен также и из Каунаса. AirBaltic предлагает направления из Вильнюса в Берлин и из Вильнюса в Амстердам", – сообщил на совещании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.
На минувшей неделе Кабмин разрешил с этого понедельника возобновить регулярные рейсы в Норвегию. Ранее были разрешены рейсы во Франкфурт, Ригу и Таллин.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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