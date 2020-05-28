Правительство Литвы разрешило возобновить рейсы в Германию и Нидерланды 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство разрешило возобновить с четверга регулярное авиасообщение между Литвой и Германией с Нидерландами.



Министерство иностранных дел утверждает, что по вопросу возобновления рейсов из этих стран в МИД обратились авиакомпании AirBaltic и Wizz Air.



"Это будут предлагаемые Wizz Air направления в Дортмунд и Эйндховен, в Эйндховен также и из Каунаса. AirBaltic предлагает направления из Вильнюса в Берлин и из Вильнюса в Амстердам", – сообщил на совещании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.



На минувшей неделе Кабмин разрешил с этого понедельника возобновить регулярные рейсы в Норвегию. Ранее были разрешены рейсы во Франкфурт, Ригу и Таллин. В среду литовское правительство разрешило возобновить с четверга регулярное авиасообщение между Литвой и Германией с Нидерландами.Министерство иностранных дел утверждает, что по вопросу возобновления рейсов из этих стран в МИД обратились авиакомпании AirBaltic и Wizz Air."Это будут предлагаемые Wizz Air направления в Дортмунд и Эйндховен, в Эйндховен также и из Каунаса. AirBaltic предлагает направления из Вильнюса в Берлин и из Вильнюса в Амстердам", – сообщил на совещании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.На минувшей неделе Кабмин разрешил с этого понедельника возобновить регулярные рейсы в Норвегию. Ранее были разрешены рейсы во Франкфурт, Ригу и Таллин. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 248 раз Комментарии