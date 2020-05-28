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Правительство Литвы разрешило возобновить рейсы в Германию и Нидерланды



В среду литовское правительство разрешило возобновить с четверга регулярное авиасообщение между Литвой и Германией с Нидерландами.

Министерство иностранных дел утверждает, что по вопросу возобновления рейсов из этих стран в МИД обратились авиакомпании AirBaltic и Wizz Air.

"Это будут предлагаемые Wizz Air направления в Дортмунд и Эйндховен, в Эйндховен также и из Каунаса. AirBaltic предлагает направления из Вильнюса в Берлин и из Вильнюса в Амстердам", – сообщил на совещании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.

На минувшей неделе Кабмин разрешил с этого понедельника возобновить регулярные рейсы в Норвегию. Ранее были разрешены рейсы во Франкфурт, Ригу и Таллин.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 28 мая, 09:30

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