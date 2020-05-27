ЕК: Литва может претендовать на 6, 3 млрд евро из Фонда оживления Европы 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия предлагает предусмотреть для Литвы возможность претендовать на 6,3 млрд евро из создаваемого Фонда оживления Европы, совокупный портфель которого составляет 750 млрд евро.



Эту информацию подтвердил BNS делегированный Литвой комиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.



"Из нового фонда Литве предлагается 6,3 млрд евро. Из них 3,9 млрд евро – субсидии, а 2,4 млрд евро – кредиты. Это дополнительные средства наряду с многолетней финансовой перспективой", – сообщил В. Синкявичюс BNS в среду.



Комиссар утверждает, что, если государства-члены одобрят, то из этого фонда и бюджета ЕС Литва в 2021-2027 годах в целом может получить более 17,7 млрд евро помощи ЕС, включая потенциальные кредиты, или 15,3 млрд евро без кредитов. Еврокомиссия предлагает предусмотреть для Литвы возможность претендовать на 6,3 млрд евро из создаваемого Фонда оживления Европы, совокупный портфель которого составляет 750 млрд евро.Эту информацию подтвердил BNS делегированный Литвой комиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс."Из нового фонда Литве предлагается 6,3 млрд евро. Из них 3,9 млрд евро – субсидии, а 2,4 млрд евро – кредиты. Это дополнительные средства наряду с многолетней финансовой перспективой", – сообщил В. Синкявичюс BNS в среду.Комиссар утверждает, что, если государства-члены одобрят, то из этого фонда и бюджета ЕС Литва в 2021-2027 годах в целом может получить более 17,7 млрд евро помощи ЕС, включая потенциальные кредиты, или 15,3 млрд евро без кредитов. Больше всего помощи из создаваемого фонда ЕС планируется выделить Италии и Испании, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса.



Предполагается, что фонд будет финансироваться за счет средств, позаимствованных Еврокомиссией на рынках. Средства для субсидий и кредитов поступят в ближайшие несколько лет, а долг нужно было отдать в 2027-2058 годах.



В Брюсселе обсуждают возможность сбора средств для возврата долга путем договоренности о введении общего налога на пластик, доходов от системы торговли квотами на загрязняющие выбросы или совместно ввести более высокие налоги для компаний, включая цифровой сектор.



Однако до сих пор государства не демонстрировали большого энтузиазма в вопросе введения общих налогов, и остается большая вероятность того, что в будущем странам придется увеличить свои взносы или сократить финансирование общих программ.



Представители литовских властей утверждают, что большая интеграция и солидарность выгодны для Литвы в геополитическом смысле, но одновременно есть риск того, что долг придется возвращать за счет политики смычки, а это означало бы сокращение структурной помощи. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии