В РДТЛ - музыкальный вечер современной русской поэзии «ТерриториЯ слова» 🔊 Воспроизвести Скучающий без живого общения Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) в субботу, 6 июня, в 18.30 приглашает зрителей на открывающуюся в театральном дворике «Территорию слова». В созданной художником Гедре Бразите атмосфере будет звучать стильная музыка контрабасиста Донатаса Багурскаса и современная русская поэзия в исполнении замечательных актеров театра.



В течение вечера стихотворения прочтут: Андрюс Даряла, Евгения Гладий, Евгения Карпикова, Вячеслав Лукьянов, Инга Машкарина, Валентин Новопольский, Владимир Серов, Артур Своробович, Юлиана Володько. Прозвучат стихотворения современных русских поэтов: Андрея Родионова, Солы Моновой, Веры Павловой, Дмитрия Воденникова, Даны Сидерос, Дмитрия Данилова, Али Кудряшевой, Фёдора Сваровского и Александра Кабанова. В течение вечера стихотворения прочтут: Андрюс Даряла, Евгения Гладий, Евгения Карпикова, Вячеслав Лукьянов, Инга Машкарина, Валентин Новопольский, Владимир Серов, Артур Своробович, Юлиана Володько. Прозвучат стихотворения современных русских поэтов: Андрея Родионова, Солы Моновой, Веры Павловой, Дмитрия Воденникова, Даны Сидерос, Дмитрия Данилова, Али Кудряшевой, Фёдора Сваровского и Александра Кабанова. Между плагиатом и графоманией, купленными публикациями и литературными неграми, где-то там, во внутренних двориках большого города, живет она – современная поэзия. Что это такое? Где ее искать? Как увидеть ее среди массы рифмованного мусора?



Режиссер театра Лера Суркова, которая занимается постановкой музыкального вечера современной русской поэзии, говорит, что театр и его работники рады, что на место общения или создания чего-то в интернете, возвращается настоящая связь и возможность вновь видеть живых людей. «Театр сегодня – это единственное место, в котором человек может услышать другого человека», – говорит режиссер.



На вопрос, как родилась идея создать музыкальный вечер русской поэзии под открытым небом, во дворике театра, Л. Суркова говорит, что как только в Вильнюсе ослабили карантинные требования, в театре появилась возможность снова собрать зрителей, увидеть живых людей. «Возвращаться к живому общению нужно осторожно – без толпы. Поэтому – уютный формат кафе, мы поговорим обо всем на кухне – спокойно и задумчиво или разгорячено и пафосно. Двор театра – отличное место для чтения поэзии. Будет работать кафе, а для меня это – праздник возвращения к жизни», – говорит режиссер.



На вопрос, что для нее самой значит поэзия, этот живой, постоянно обновляющийся литературный жанр, Л. Суркова без сомнения ответила, что поэзия – вечный жанр, унисон чувств и тела, ритма сердца, она – дар богов. «Поэзия – это ритмизованная эмоция. Ритм облегчает любую работу, как физическую, так и душевную, а поэтическое слово открывает путь к открытому восприятию чувств другого человека. Я очень люблю слушать или читать стихи вслух. Найти правильную интонацию для стихотворения не сложно, если твой душевный ритм совпадает с ритмом души поэта. Чтение стихов – это коллективная медитация, очищение. Сейчас, к счастью, поэзия вновь популярна, тексты печатаются, сборники продаются и в интернете есть возможность прочитать очень много стихов. Современная поэзия стала модной, даже «гламурной».



А как отбирались авторы? Могли ли сами актеры предлагать их любимую поэзию? «Некоторых авторов я знаю лично. Очень люблю, когда поэтический текст звучит интонациями сегодняшних событий, когда стихи актуальны. Я попросила Андрея Родионова прислать мне его стихи, написанные во время карантина. Возможно, наши артисты будут первыми, кто читает вслух эти строки. И будут еще суперсвежие тексты. Подборка авторов и их стихов, возможно, будет совсем неожиданной для зрителя. Актёры также предлагали свои любимые стихи и авторов. Это очень важно», – утверждает Л. Суркова.



Программа вечера, по словам режиссера, будет очень разнообразной, похожей на застольный разговор – темы разные, а эмоция одна – радость жизни. «Мы будем читать разных авторов, совершенно непохожих друг на друга. Актеры читают то, что им ближе сегодня, здесь и сейчас, на этой территории слова и чувства. Очень хочется, чтобы такие вечера чтений стали в Русском театре традицией. Пусть это будет тематические вечера авторов, направлений, тем или просто – от избытка чувств. Давайте соберемся все вместе!», – приглашают создатели вечера, говорится в пресс-релизе РДТЛ.



На фотографии Д.Матвеева – Лера Суркова и Гедре Бразите Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы, РДТЛ, Лера Суркова, «ТерриториЯ слова» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 195 раз Комментарии