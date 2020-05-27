Кабмин Литвы одобрил предложение президента по детским пособиям 🔊 Воспроизвести



В среду правительство Литвы одобрило предложение президента Гитанаса Науседы о дополнительных выплатах детям с целью улучшения положения семей во время эпидемии коронавируса и поощрения экономики повышением спроса.



Министр социальной защиты и труда Линас Кукуратис, представивший проект на заседании правительства, добавил, что сейм должен его усовершенствовать.



По мнению министра, следует продлить сроки и разрешить выделять выплату до января 2021 года, чтобы надбавку могли получить все дети, родившиеся до конца этого года.



Президент предлагает выделить единовременную дополнительную выплату семьям с детьми. Она должна составить 120 евро на ребенка, а для нуждающихся семей и семей, в которых растет ребенок с недугом - 200 евро. Эти деньги должны быть переведены до 31 июля. В среду правительство Литвы одобрило предложение президента Гитанаса Науседы о дополнительных выплатах детям с целью улучшения положения семей во время эпидемии коронавируса и поощрения экономики повышением спроса.Министр социальной защиты и труда Линас Кукуратис, представивший проект на заседании правительства, добавил, что сейм должен его усовершенствовать.По мнению министра, следует продлить сроки и разрешить выделять выплату до января 2021 года, чтобы надбавку могли получить все дети, родившиеся до конца этого года.Президент предлагает выделить единовременную дополнительную выплату семьям с детьми. Она должна составить 120 евро на ребенка, а для нуждающихся семей и семей, в которых растет ребенок с недугом - 200 евро. Эти деньги должны быть переведены до 31 июля. Проект в сейме принят в первом чтении, теперь он будет рассматриваться в парламентских комитетах. Второе чтение проекта намечается 2 июня.



Глава государства просил рассмотреть проект в порядке особой срочности, но парламент с этим не согласился и запросил заключение правительства относительно проекта.



Предложение президента о выплатах на детей - часть пакета помощи, который вносит президент, однако в четверг в сейм было представлено только это единственное предложение, потому что по остальным предложениям еще нет заключения парламентских юристов.



Большинство политиков поддерживает дополнительные выплаты на детей, хотя некоторые из них говорят, что эти деньги не обязательно вернутся в экономику через потребление, кроме того, дополнительные деньги получат и люди с высокими доходами. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: правительство, дети, выплаты География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии