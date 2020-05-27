Кабмин Литвы продлил карантин до 16 июня /дополнено/ 🔊 Воспроизвести bns.lt



В среду правительство Литвы продлило карантин, объявленный из-за коронавируса, до 16 июня включительно.



Премьер-министр Саулюс Сквернялис во вторник сообщал, что будет предложено продлить карантин до конца июня. Глава правительства не комментировал, почему было принято решение продлить карантин на более короткий срок.



"Потому что так решило Правительство Литовской Республикки", – сказал журналистам премьер в среду.



Кабинет министров также одобрил некоторые изменения карантинных правил.



На один час – до 23 часов – продлено время работы кафе, ресторанов, баров, ночных клубов.



С 1 по 15 июня разрешено проводить культурные, развлекательные спортивные мероприятия со зрителями: на открытых пространствах – не более 300 зрителей, в закрытых пространствах – не более 100. В среду правительство Литвы продлило карантин, объявленный из-за коронавируса, до 16 июня включительно.Премьер-министр Саулюс Сквернялис во вторник сообщал, что будет предложено продлить карантин до конца июня. Глава правительства не комментировал, почему было принято решение продлить карантин на более короткий срок."Потому что так решило Правительство Литовской Республикки", – сказал журналистам премьер в среду.Кабинет министров также одобрил некоторые изменения карантинных правил.На один час – до 23 часов – продлено время работы кафе, ресторанов, баров, ночных клубов.С 1 по 15 июня разрешено проводить культурные, развлекательные спортивные мероприятия со зрителями: на открытых пространствах – не более 300 зрителей, в закрытых пространствах – не более 100. Во время мероприятий придется соблюдать и дистанцию одного метра на открытых пространствах и двух метров – в помещениях.



С 16 июня количество зрителей, которые могут присутствовать на мероприятиях на открытых пространствах повышается до 500, в закрытых – до 150.



Кроме того, правительство разрешило больше рейсов из стран Европы, в которых нет больших показателей заболеваемости коронавирусом.



С июня будет разрешено прибытие из тех стран, где уровень заражения инфекцией за последние две недели не превышал 25 случаев на 100 тыс. жителей.



Прибывающим из таких стран не будет обязательно изолироваться в течение двух недель. Список стран будет публиковать министр здравоохранения Аурелиюс Верига каждый понедельник.



На этот список сейчас могут претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.



Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта.



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В среду правительство Литвы протокольным решением подтвердило предложенные Министерством здравоохранения критерии для отзыва карантина.



Одним из критериев является суммарное количество заболеваний на 100 тыс. жителей, за последние 14 дней оно не должно расти со дня утверждения критериев.



Минздрав утверждает, что это – основной показатель, по которому сравниваются страны Евросоюза. По данным на 22 мая, этот показатель в Литве составил 5,9 на 100 тыс. жителей, в Латвии – 6,1, в Эстонии – 6.



Второй критерий – не менее 90% выявляемых за неделю случаев связаны с локализованными и контролируемыми вспышками болезни. По данным министерства, на минувшей неделе выявлены 82 случая, из них 78 связаны с известными очагами и это составляет 95,1%.



Третий критерий – в среднем за неделю доля выявляемых новых положительных случаев заражения коронавирусом не превышает 0,5% всех выполненных тестов. На минувшей неделе, по данным министерства, было проведено 38 тыс. 993 тестов, положительными среди них были 82 или 0,22%.



Четвертый критерий – за неделю выявляется не более пяти привозных случаев. На минувшей неделе были зарегистрированы четыре таких случая.



Кроме того, правительство одобрило также и предложение поручить Минздраву каждый понедельник предоставлять информацию по этим критериям и с их учетом выдвигать правительству предложения об отзыве карантина, также предусматривается возможность пересмотра критериев отзыва карантина не реже, чем через две недели. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1874 раза Комментарии