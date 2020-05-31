Декларирование доходов в Литве: что полезно знать, продавая недвижимость или автомобиль 🔊 Воспроизвести Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы напоминает, что жители страны, в 2019 г. продавшие недвижимое имущество или автомобиль, обязаны представить декларацию доходов. Заплатить подоходный налог с населения (ПНН) с разницы между ценой покупки и ценой продажи нужно в тех случаях, когда недвижимое имущество продается дороже, чем было приобретено, если оно находилось в собственности менее 10, а проданным дороже, чем был куплен, автомобилем вы владели менее 3 лет. В этом году декларировать доходы нужно до 1 июля.



«В тех случаях, когда с момента приобретения недвижимого имущества до его продажи не прошло 10 лет, то полученная прибыль облагается ПНН по 10-проц. или 20-проц. тарифу в зависимости от того, превысила ли величина доходов от его продажи в сумме с другими полученными не в результате трудовых отношений доходами, величину средней заработной платы в 120 кратном размере. Такие же условия налогообложения распространяются и на доходы, полученные от продажи транспортных средств, которые находились в собственности менее 3 лет», – поясняет директор Департамента налоговых повинностей ГНИ при Министерстве финансов Стасе Алюконите-Шнирене, отмечая, что данные о продаже недвижимого имущества и транспортных средств инспекция получает от ГП «Регистру центрас» и «Регитра». «В тех случаях, когда с момента приобретения недвижимого имущества до его продажи не прошло 10 лет, то полученная прибыль облагается ПНН по 10-проц. или 20-проц. тарифу в зависимости от того, превысила ли величина доходов от его продажи в сумме с другими полученными не в результате трудовых отношений доходами, величину средней заработной платы в 120 кратном размере. Такие же условия налогообложения распространяются и на доходы, полученные от продажи транспортных средств, которые находились в собственности менее 3 лет», – поясняет директор Департамента налоговых повинностей ГНИ при Министерстве финансов Стасе Алюконите-Шнирене, отмечая, что данные о продаже недвижимого имущества и транспортных средств инспекция получает от ГП «Регистру центрас» и «Регитра». По последним данным, почти 9 тыс. жителей, в прошлом году продавших недвижимость, уже декларировали 3,7 млн. евро подлежащего уплате ПНН, а 45 тыс. жителей, которые продали транспортные средства – 2,7 млн. евро этого налога. Самая большая сумма ПНН, декларированная одним жителем, составила 0,5 млн. евро.



В этом году декларировать доходы, в 2019 г. полученные от продажи недвижимого имущества, должны 44 тыс. человек, а доходы от продажи транспортных средств – 98 тыс. жителей.



В прошлом году 35 тыс. жителей, продавших недвижимое имущество, декларировали 21 млн. евро ПНН, а 92 тыс. человек, продавших транспортные средства, в качестве ПНН внесли в госбюджет 8,1 млн. евро.



ГНИ разъясняет, что, если доходы от продажи недвижимого имущества в сумме с другими доходами, полученными не в результате трудовых отношений, не превышают 120 СЗП (136344 евро), то они облагаются подоходным налогом по 15-проц. тарифу, а с части этих доходов, превышающей 120 СЗП, ПНН взимается по 20-процентному тарифу.



ГНИ обращает внимание, что на существуют исключения, и ПНН платить не нужно, если



* недвижимое имущество или транспортное средство продается дешевле, чем было приобретено (или по той же цене);



* недвижимое имущество находилось в собственности 10 и более лет (до 31.12.2015 существовало требование владеть недвижимым имуществом не мене 3 лет, а с 01.01.2016 этот срок увеличен до 10 лет), а транспортное средство – на протяжении 3 и более лет;



* в проданном помещении жилого назначения в последние два года до продажи было декларировано место жительства;



* место жительства было декларировано менее двух лет, но доходы, полученные от продажи помещения жилого назначения, в течение одного года после его продажи используются для приобретения другого жилого помещения, в котором декларируется место жительства.



Обратите внимание! Жителям, которые столкнулись с финансовыми затруднениями и до 1 июля не смогут заплатить налоги, в период до окончания экстремальной ситуации и ещё в течение двух месяцев, ГНИ не будет начислять пени и предпринимать в их отношении направленные на взыскание действия.



Всю актуальную информацию о декларировании доходов и имущества за 2019 г. можно найти на веб-сайте ГНИ в разделе «Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas už 2019 m».



Учитывая, что в связи с карантином услуги ГНИ предоставляются только удалённым способом, в этом году консультации по телефону специалисты инспекции предоставляют во всей стране. Если при заполнении декларации электронным способом у налогоплательщиков возникают вопросы, они могут проконсультироваться, позвонив не только по телефону 1882, но и по другим дополнительным номерам телефонов, которые объявлены на веб-сайте ГНИ. Следить за информацией о деятельности ГНИ можно и на официальной странице инспекции в социальной сети «Facebook»:



www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: доход, декларирование — статья прочитана 155 раз Комментарии