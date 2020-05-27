В ГИК представили план по проведению выборов в Сейм Литвы на фоне пандемии 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



Также Матийошайтите оценила возможность проведения мероприятия в онлайн-формате. Выборы в литовский парламент запланированы на 11 октября, сообщает



По ее словам, литовский Избирком готовит план по мерам безопасности, которые будет необходимо учитывать при организации выборов в Сейм. Предполагается, что избирателям, пришедшим на участки, будут измерять температуру. Также необходимо будет соблюдать безопасные расстояния, проводить дезинфекцию помещений, предусмотреть отдельные кабинки для тех, у кого температура, и организовать ротацию членов комиссии. Кроме того, все пришедшие на участок должны носить одноразовые перчатки и защитные маски. Также Матийошайтите оценила возможность проведения мероприятия в онлайн-формате. Выборы в литовский парламент запланированы на 11 октября, сообщает Sputnik Литва . В Литве есть все условия для организации выборов в парламент во время пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) республики Лаура Матийошайтите.По ее словам, литовский Избирком готовит план по мерам безопасности, которые будет необходимо учитывать при организации выборов в Сейм. Предполагается, что избирателям, пришедшим на участки, будут измерять температуру. Также необходимо будет соблюдать безопасные расстояния, проводить дезинфекцию помещений, предусмотреть отдельные кабинки для тех, у кого температура, и организовать ротацию членов комиссии. Кроме того, все пришедшие на участок должны носить одноразовые перчатки и защитные маски. Матийошайтите заявила, что всего необходимо обеспечить защитными и дезинфицирующими средствами 15 тысяч членов избирательных комиссий. В случае если ГИК обяжут обеспечить избирателей перчатками и масками, то комиссия будет просить дополнительно выделить три миллиона евро.



Также председатель ГИК объявила, что муниципалитетам будет предложено открыть больше избирательных участков, особенно в тех районах, где число избирателей превышает три тысячи человек.



По ее словам, Министерству юстиции, которое готовит поправки к закону о выборах в Сейм, также было предложено предусмотреть организацию голосования по почте. Это необходимо в случаях, когда в иностранных государствах из-за особой ситуации невозможно голосовать в дипломатических представительствах и консульских учреждениях.



Матийошайтите отметила, что правильно подготовиться к онлайн-выборам будет чрезвычайно сложно, поскольку финансовые затраты могут оказаться слишком высокими, а период реализации может быть слишком коротким для качественной подготовки и тестирования безопасности.



"Рискованные, плохо спланированные, плохо подготовленные или непроверенные технологические решения могут стать целью враждебных деятелей, которые стремятся подорвать нашу демократию, подорвать доверие общественности к избирательному процессу и поставить под угрозу целостность выборов", – сказала она.



Министерство юстиции уже подготовило поправки к закону о выборах в Сейм, предусматривающие возможность установки дополнительных избирательных участков, продления предварительного голосования и голосования на дому.



Выборы в литовский парламент состоятся 11 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Гитанас Науседа. Глава государства ранее подчеркнул, что развитие политической кампании будет зависеть от того, насколько удастся справиться с распространением коронавируса.



По последним данным, в республике выявлено 1639 случаев коронавируса. При этом выздоровели 1165 человек, 65 пациентов скончались. В изоляции находятся 478 человек. Режим карантина действует до 31 мая, однако власти намерены продлить его.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, голосование, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии