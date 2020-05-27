НЦОЗ: во вторник умер один болевший коронавирусом человек, в среду – еще два 🔊 Воспроизвести



Во вторник умер один болевший коронавирусом человек, в среду поступила информация еще о двух смертях, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"Умер житель города Вильнюса, относившийся к возрастной группе 61-70 лет", - сказала на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



У скончавшегося человека были сопутствующие онкологические заболевания. Этот случай связан с очагом в клинике Сантарос - человек находился на лечении в Отделении торакальной хирургии. В общей сложности заразились три пациента, находившиеся на лечении в этом отделении, все они, по словам Р. Лингене, умерли.



"Сегодня в НЦОЗ была получена информации еще о двух случаях смерти", - сказала Р. Лингене.



В среду стало известно о смерти подопечного дома престарелых в Антавиляй, которому было более 80 лет, у него также были сопутствующие заболевания. Он умер в Вильнюсской городской клинической больнице, в которой находился на лечении после выявления у него коронавируса. Во вторник умер один болевший коронавирусом человек, в среду поступила информация еще о двух смертях, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."Умер житель города Вильнюса, относившийся к возрастной группе 61-70 лет", - сказала на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.У скончавшегося человека были сопутствующие онкологические заболевания. Этот случай связан с очагом в клинике Сантарос - человек находился на лечении в Отделении торакальной хирургии. В общей сложности заразились три пациента, находившиеся на лечении в этом отделении, все они, по словам Р. Лингене, умерли."Сегодня в НЦОЗ была получена информации еще о двух случаях смерти", - сказала Р. Лингене.В среду стало известно о смерти подопечного дома престарелых в Антавиляй, которому было более 80 лет, у него также были сопутствующие заболевания. Он умер в Вильнюсской городской клинической больнице, в которой находился на лечении после выявления у него коронавируса. "Второй случай - умер житель самоуправления Мариямполе, он умер 25 мая, информацию НЦОЗ получил сегодня", - сказала представитель центра.



Этот человек до 26 мая находился на лечении в больнице по длительному уходу Мариямполе и после ухудшения состояния здоровья был переведен в Каунасскую клинику, где и скончался.



По данным на утро среды, в Литве умерло 66 человек, однако два новых случая, о которых стало известно в среду, в эту статистику не вошли.



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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4544 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1647 случаев, проверено 275 тыс. 58 проб, умерло 66 человек.



Латвия: подтверждено 1057 случаев, проверена 103 тыс. 553 проб, умерли 23 человека.



Эстония: подтверждено 1840 случаев, проверено 79 тыс. 605 проб, умерло 66 человек.



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Желающие провериться на коронавирус могут сделать тест и платно в частных лабораториях - это разрешено делать с начала мая, подтвердили BNS в Министерстве здравоохранения.



Как информировала в среду советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте, разрешающее это распоряжение министра подписано 6 мая.



"Чтобы сделать такой анализ, нужно обращаться в частные лаборатории, предоставляющие такие услуги", - сказала она.



На вопрос, почему министерство не информировала об этом раньше, Л. Бушинскайте ответила, что "все правовые акты обнародуются".



По ее словам, платные тесты на COVID-19 могут делать всего пять частных лабораторий – Baltics Medics, Diagnostikos laboratorija, Medicina practica laboratorija, SK Impeks Medicinos diagnostikos centras, Invitro diagnostika.



"Конкретные цены, сколько должен стоить такой анализ, государство не устанавливает. Это делают сами лаборатории", - сказала советник министра.



По словам Л. Бушинскайте, лаборатории могут проводить такие анализы только в том случае, если они обеспечивают проведение лабораторных исследований по потребностям государства.



"Сейчас загруженность лабораторий нашей страны в плане проверок на коронавирус снизилась по сравнению с тем, какой она была во время пика, когда трудно было успеть проверить пробы, полученные за день. Так что теперь в частных лабораториях платные услуги можно получить быстрее", - сказала Л. Бушинскайте.



"Если случится так, что число проверяющихся и тестов (на коронавирус) снова возрастет, то в лабораториях тесты сначала должны делаться для тех, кто подлежит проверке в приоритетном порядке, и только потом могут предоставляться платные услуги. Иными словами, в таких случаях нужно будет подождать анализа", - добавила она.



С прошлой недели на мобильных пунктах проверки на коронавирус не осталось возможности провериться профилактически. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии