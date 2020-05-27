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КНБО будет просить спикера сейма лишить В. Бакаса доступа к секретной информации
Литовский парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду принял решение обратиться к председателю парламента Викторасу Пранцкетису с просьбой лишить члена этого комитета, его бывшего председателя Витаутаса Бакаса разрешения работать с засекреченной информацией.
"Комитет принял решение обратиться к главе субъекта засекреченной информации - председателю сейма с тем, чтобы был решен опрос, может ли В. Бакас продолжать работу с засекреченной информацией", - сказал журналистам после заседания КНБО глава комитета, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас.
По словам Д. Гайжаускаса, решение по В. Бакасу принято "из-за вероятно допущенных множественных нарушений при работе с порядком регламентирования засекреченной информации".
В. Бакас сказал, что такое решение обусловлено его позицией о необходимости обнародовать данные о злоупотреблениях руководства специальных служб, в том числе и Департамента госбезопасности.
География: Литва
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