КНБО будет просить спикера сейма лишить В. Бакаса доступа к секретной информации 🔊 Воспроизвести Депутат Сейма Литвы Витаутас Бакас



Литовский парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду принял решение обратиться к председателю парламента Викторасу Пранцкетису с просьбой лишить члена этого комитета, его бывшего председателя Витаутаса Бакаса разрешения работать с засекреченной информацией.



"Комитет принял решение обратиться к главе субъекта засекреченной информации - председателю сейма с тем, чтобы был решен опрос, может ли В. Бакас продолжать работу с засекреченной информацией", - сказал журналистам после заседания КНБО глава комитета, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас.



По словам Д. Гайжаускаса, решение по В. Бакасу принято "из-за вероятно допущенных множественных нарушений при работе с порядком регламентирования засекреченной информации".



В. Бакас сказал, что такое решение обусловлено его позицией о необходимости обнародовать данные о злоупотреблениях руководства специальных служб, в том числе и Департамента госбезопасности. Литовский парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду принял решение обратиться к председателю парламента Викторасу Пранцкетису с просьбой лишить члена этого комитета, его бывшего председателя Витаутаса Бакаса разрешения работать с засекреченной информацией."Комитет принял решение обратиться к главе субъекта засекреченной информации - председателю сейма с тем, чтобы был решен опрос, может ли В. Бакас продолжать работу с засекреченной информацией", - сказал журналистам после заседания КНБО глава комитета, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас.По словам Д. Гайжаускаса, решение по В. Бакасу принято "из-за вероятно допущенных множественных нарушений при работе с порядком регламентирования засекреченной информации".В. Бакас сказал, что такое решение обусловлено его позицией о необходимости обнародовать данные о злоупотреблениях руководства специальных служб, в том числе и Департамента госбезопасности. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, КНБО, Бакас География: Литва — статья прочитана 223 раза Комментарии