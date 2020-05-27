Самые опасные - инициаторы системной коррупции, утверждает ССР 🔊 Воспроизвести



Самой опасной является системная коррупция, а самую большую опасность представляют собой ее инициаторы - как показывает опыт, нередко ими становятся бывшие сотрудники правоохранительных органов, говорит директор Службы спецрасследований (ССР) Литвы.



В среду на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) он сообщил, что сейчас в судах работают некоторые судьи, которые находятся под подозрением.



"Мы рассказали членам комитета, что имеют место отдельные преступления, которые менее опасны, и организованные. Наиболее опасна и инициатива коррупции, которая организует и формирует системы коррупции, как, например, выявленная в прошлом году коррупция в системе судов, не так давно была раскрыта коррупционная схема при расследовании хозяйственно-финансовых дел, и соединяющие лица - те, кто способен найти доступ к должностным лицам правоохраны, к прокурорам, к судьям", - сказал Жидрунас Барткус в среду журналистам после заседания КНБО. Самой опасной является системная коррупция, а самую большую опасность представляют собой ее инициаторы - как показывает опыт, нередко ими становятся бывшие сотрудники правоохранительных органов, говорит директор Службы спецрасследований (ССР) Литвы.В среду на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) он сообщил, что сейчас в судах работают некоторые судьи, которые находятся под подозрением."Мы рассказали членам комитета, что имеют место отдельные преступления, которые менее опасны, и организованные. Наиболее опасна и инициатива коррупции, которая организует и формирует системы коррупции, как, например, выявленная в прошлом году коррупция в системе судов, не так давно была раскрыта коррупционная схема при расследовании хозяйственно-финансовых дел, и соединяющие лица - те, кто способен найти доступ к должностным лицам правоохраны, к прокурорам, к судьям", - сказал Жидрунас Барткус в среду журналистам после заседания КНБО. Он познакомил членов комитета с вероятными проявлениями коррупции и связанными с ней рисками в правоохране и судебной системе.



По словам главы ССР, его ведомство ориентируется на раскрытие системных преступлений.



В качестве самого высокого риска он назвал бывших сотрудников правоохраны, ставших адвокатами.



"Мы говорим о тех лицах, которые инициируют коррупцию. В обоих выявленных случаях системной коррупции мы видим адвокатов, которые до этого были в одном случае - судьей, в другом - следователем по финансовым делам; (они) вовлекли в свою незаконную деятельность других бывших коллег и других должностных лиц правоохраны. В этом риск", - сказал Ж. Барткус. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: коррупция, судьи, адвокаты География: Литва — статья прочитана 77 раз Комментарии