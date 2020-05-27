Гедрюс Мацкявичюс, создатель оазиса подлинных чувств, мыслей 🔊 Воспроизвести







Для меня 18 мая - всегда день светлой памяти Гедрюса Мацкявичюса/Giedrius Mackevičius (18 мая 1945 — 13 января 2008, Москва)



Режиссёра, создателя «Театра пластической драмы». Заслуженного артиста РФ (1996). Лучшего мима Прибалтики (1967)



Много времени прошло, но в памяти до сих пор живы яркие эпизоды, в которых в моей жизни главным был Гедрюс Мацкявичюс.



*****



1970-73 гг. Каунас...



По главной улице города Лайсвес аллее/Laisvės alėja идут молодые, красивые люди.



Многие сопровождают их взглядами, настолько они были какими-то другими. Внешностью, одеждой, манерой ходить... Артисты театра пантомимы Модриса Тенисонаса. На их спектакли приезжали зрители со всего СССР.



А моя классная руководительница Дануте Зепчикене дружила с Модрисом, и на зависть всем старшеклассницам города, артисты запросто приходили на наши школьные вечера в школу №5. Много времени прошло, но в памяти до сих пор живы яркие эпизоды, в которых в моей жизни главным был Гедрюс Мацкявичюс.*****По главной улице города Лайсвес аллее/Laisvės alėja идут молодые, красивые люди.Многие сопровождают их взглядами, настолько они были какими-то другими. Внешностью, одеждой, манерой ходить... Артисты театра пантомимы Модриса Тенисонаса. На их спектакли приезжали зрители со всего СССР.А моя классная руководительница Дануте Зепчикене дружила с Модрисом, и на зависть всем старшеклассницам города, артисты запросто приходили на наши школьные вечера в школу №5.



А еще в театре он выпускал стенгазету, которую в фойе могли читать и мы, зрители.



Память, увы, не сохранила многих подробностей, но помнится, там были новости не только труппы, но и из мира. Там, например, я впервые прочитала о театре Гротовского. Помню и номер, в котором тексты были внутри контура лежащей стилизованной фигуры...



В городском журнале «Нямунас» фотосессия Витаса Луцкуса (Vitas Luckus) с актерами театра произвела взрыв в обществе. Сегодня снимки смотрятся очень целомудренными. А в те годы они воспринимались как образец свободного духа, который не заточить ни в какие рамки.



Шесть лет мой родной Каунас украшал театр Модриса Тенисонаса.



И если вы в ютьюбе наберёте "Каунас-Литва-1972г.-театр ПАНТОМИМЫ", то частично сможете понять значение первого такого жанра театра в Советском Союзе (Спасибо г. Валерию Мартынову, который поделился своими съемками)











1976-1977 г.г. Москва...



Клуб имени Курчатова. Маленький оазис подлинных чувств, мыслей.



Невероятно красивый, особой, благородной породой, Паша - Павел Брюн (Pavel Brun). Его герои на сцене сомневались, сопротивлялись обстоятельствам и презирали трусость и подлость. В Пашу были все влюблены, и Гедрюс понимал, что в его театре есть уникальная личность.



Валя Гнеушев - мощный атлет, порой даже брутальный, играл героев со знаком минус, но делал их обаятельными, как бывает обаятелен соблазн...



Студент режиссёрского факультета ГИТИСа (курс Марии Осиповны Кнебель) Гедрюс Мацкявичюс собрал совсем юных ребят, увлек своими идеями и учил: вслушиваться в музыку, выразительным жестам и осмысленным движениям. Для меня это было продолжением каунасского чуда – театра Пантомимы.



А затем артисты приводили своих друзей и те, однажды побывав на репетиции, становились друзьями театра. Шили костюмы, занавесы, помогали строить декорации.



Там я и познакомилась с Сережей Сергей Бунтман (Sergey Buntman). И когда через многие годы мы с ним встретились, уже на «Эхо Москвы», сразу стали вспоминать и эти прекрасные вечера с иголками/ножницами/клеем/молотками, неспешными беседами, и, конечно, Гедрюса.











В Москве в те годы верили, что Президент академия наук СССР и директор института Курчатова Анатолий Петрович Александров очень ценил творчество Гедрюса и лично уговорил "прописаться" в клубе имени Курчатова. И что именно он оберегал театр и Гедрюса, когда возникали проблемы цензурные, политические.



Не знаю, насчет "оберега" Гедрюса в лице академика, но сама не раз видела его и супругу на спектаклях Гедрюса.



А какие гастроли!



Я видела успех ребят и в Вильнюсе, и в Каунасе, и в Ленинграде.



И на литовском радио первое в своей жизни радиоинтервью я сделала с Гедрюсом. За время гастролей по Литве театр обрел столько поклонников, что провожали ребят со слезами, шампанским и прочими литовскими вкусностями - "на дорогу..."



А потом...



Потом случилась типичная история для театра, когда ученикам кажется, что они уже сами могут больше, чем их мастер... Уроки Гедрюса ученики хорошо освоили и стали уходить в самостоятельную жизнь.



Но в тонких цирковых миниатюрах Вали Гнеушева, отмеченных многими международными премиями, были видны «подсказки» учителя.



Занятия у Гедрюса и сценический опыт способствовал и тому, что уникальный талант Паши Брюна столь удачно вписался в высшую лигу мирового цирка «Дю Солей»/Cirque du Soleil и постановки в Лас Вегасе.











А от спектаклей "Преодоление", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "12"..., на которые невозможно было достать билеты, остался скромный видеоархив.



Но, благодаря сыну Эрнесту (Ernest Matskyavichyus) есть книга, есть собрание фотографий, DVD.



Спасибо, Эрнест!



Гедрюс мог бы стать ученым — биохимиком (окончил химический факультет Вильнюсского университета с красным дипломом).



P.S.



В ютьюбовском фрагменте (о котором писала в тексте), к сожалению, нет русских субтитров, а Модрис (латыш!) говорит на литовском. Красиво говорит и произношение правильное. А суть его монологов о смысле движения. Которые "есть в природе - в ветре, воде, в деревьях... есть движение и в человеке, в его жестах, мыслях. И как важно поймать, словить это движение мысли, раскрыть его в жесте, в движении тела". Но для этого, говорит Модрис, надо заниматься своим телом по несколько часов и каждый день.



Спектакли - "Каприччио 20 века" и "Ecce homo" в Каунасе были таким манком, чтобы ходить в театр...



Источник: Vitta Ram,



Facebook



* * *











В 2017 году в литовской столице прошёл цикл мероприятий, посвящённый жизни и творчеству Гедрюса Мацкявичюса. "Обзор" рассказал об этом в корреспонденции



Показывали то, что цензура запрещала на сцене. И главным среди артистов был Гедрюс. Светловолосый, тонкий, с отточенными жестами... Тогда мы и познакомились.А еще в театре он выпускал стенгазету, которую в фойе могли читать и мы, зрители.Память, увы, не сохранила многих подробностей, но помнится, там были новости не только труппы, но и из мира. Там, например, я впервые прочитала о театре Гротовского. Помню и номер, в котором тексты были внутри контура лежащей стилизованной фигуры...В городском журнале «Нямунас» фотосессия Витаса Луцкуса (Vitas Luckus) с актерами театра произвела взрыв в обществе. Сегодня снимки смотрятся очень целомудренными. А в те годы они воспринимались как образец свободного духа, который не заточить ни в какие рамки.Шесть лет мой родной Каунас украшал театр Модриса Тенисонаса.И если вы в ютьюбе наберёте "Каунас-Литва-1972г.-театр ПАНТОМИМЫ", то частично сможете понять значение первого такого жанра театра в Советском Союзе (Спасибо г. Валерию Мартынову, который поделился своими съемками)Клуб имени Курчатова. Маленький оазис подлинных чувств, мыслей.Невероятно красивый, особой, благородной породой, Паша - Павел Брюн (Pavel Brun). Его герои на сцене сомневались, сопротивлялись обстоятельствам и презирали трусость и подлость. В Пашу были все влюблены, и Гедрюс понимал, что в его театре есть уникальная личность.Валя Гнеушев - мощный атлет, порой даже брутальный, играл героев со знаком минус, но делал их обаятельными, как бывает обаятелен соблазн...Студент режиссёрского факультета ГИТИСа (курс Марии Осиповны Кнебель) Гедрюс Мацкявичюс собрал совсем юных ребят, увлек своими идеями и учил: вслушиваться в музыку, выразительным жестам и осмысленным движениям. Для меня это было продолжением каунасского чуда – театра Пантомимы.А затем артисты приводили своих друзей и те, однажды побывав на репетиции, становились друзьями театра. Шили костюмы, занавесы, помогали строить декорации.Там я и познакомилась с Сережей Сергей Бунтман (Sergey Buntman). И когда через многие годы мы с ним встретились, уже на «Эхо Москвы», сразу стали вспоминать и эти прекрасные вечера с иголками/ножницами/клеем/молотками, неспешными беседами, и, конечно, Гедрюса.В Москве в те годы верили, что Президент академия наук СССР и директор института Курчатова Анатолий Петрович Александров очень ценил творчество Гедрюса и лично уговорил "прописаться" в клубе имени Курчатова. И что именно он оберегал театр и Гедрюса, когда возникали проблемы цензурные, политические.Не знаю, насчет "оберега" Гедрюса в лице академика, но сама не раз видела его и супругу на спектаклях Гедрюса.А какие гастроли!Я видела успех ребят и в Вильнюсе, и в Каунасе, и в Ленинграде.И на литовском радио первое в своей жизни радиоинтервью я сделала с Гедрюсом. За время гастролей по Литве театр обрел столько поклонников, что провожали ребят со слезами, шампанским и прочими литовскими вкусностями - "на дорогу..."А потом...Потом случилась типичная история для театра, когда ученикам кажется, что они уже сами могут больше, чем их мастер... Уроки Гедрюса ученики хорошо освоили и стали уходить в самостоятельную жизнь.Но в тонких цирковых миниатюрах Вали Гнеушева, отмеченных многими международными премиями, были видны «подсказки» учителя.Занятия у Гедрюса и сценический опыт способствовал и тому, что уникальный талант Паши Брюна столь удачно вписался в высшую лигу мирового цирка «Дю Солей»/Cirque du Soleil и постановки в Лас Вегасе.А от спектаклей "Преодоление", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "12"..., на которые невозможно было достать билеты, остался скромный видеоархив.Но, благодаря сыну Эрнесту (Ernest Matskyavichyus) есть книга, есть собрание фотографий, DVD.Спасибо, Эрнест!Гедрюс мог бы стать ученым — биохимиком (окончил химический факультет Вильнюсского университета с красным дипломом).В ютьюбовском фрагменте (о котором писала в тексте), к сожалению, нет русских субтитров, а Модрис (латыш!) говорит на литовском. Красиво говорит и произношение правильное. А суть его монологов о смысле движения. Которые "есть в природе - в ветре, воде, в деревьях... есть движение и в человеке, в его жестах, мыслях. И как важно поймать, словить это движение мысли, раскрыть его в жесте, в движении тела". Но для этого, говорит Модрис, надо заниматься своим телом по несколько часов и каждый день.Спектакли - "Каприччио 20 века" и "Ecce homo" в Каунасе были таким манком, чтобы ходить в театр...* * *В 2017 году в литовской столице прошёл цикл мероприятий, посвящённый жизни и творчеству Гедрюса Мацкявичюса. "Обзор" рассказал об этом в корреспонденции "Король пластической драмы: Гедрюс Мацкявичюс и его театр" и в эксклюзивном видеосюжете собственного производства: Категории: культура, история Ключевые слова: Гедрюс Мацкявичюс, Vitta Ram, Модрис Тенисонас — статья прочитана 158 раз Комментарии