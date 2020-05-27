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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Ситуация с коронавирусом в Литве на 27 мая
За сутки в Литве подтверждено 8 новых случаев коронавируса, общее их число теперь составляет 1647, от коронавируса умер еще один человек, сообщил в понедельник Минздрав.
Все еще больны 389 человек, выздоровело 1184. От коронавируса умерло в общей сложности 66 человека, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.
За сутки в Литве проверено 6174 пробы на коронавирус, общее их число составляет 281 тыс. 232.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии, здоровье, общество
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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