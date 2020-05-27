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Учебный год в Литве завершит дистанционно около 80% школ – министр
По имеющимся данным, дистанционно завершит этот учебный год около 80% школ, говорит министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс.
"У нас теперь есть данные почти из 90% школ, (...) так что мы видим, что и большинство начальных школ, и большинство основных школ, и 80% средних школ хотят закончить учебный год дистанционно, ну о около 20% - здесь пропорции разные - смешанным способом", - сказал министр на заседании парламентского Комитета по образованию и науке в среду.
16 марта в Литве был объявлен карантин, и школы были закрыты, а учебный процесс был организован только на удаленной основе.
С 25 мая в связи с послаблениями в карантине правительство разрешило вернуть в школы учеников младших классов.
Ученикам основных и средних школ разрешено вернуться в классы с 1 июня.
Категории: чп и криминал, здоровье, образование
Ключевые слова: школы, контроль, детсады, карантин, распространение, коронавирус
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