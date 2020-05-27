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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Кабмин Литвы планирует продлить карантин, но сделать очередные послабления в нем
Правительство Литвы в среду намерено еще продлить всеобщий карантин, однако сделать очередные послабления в нем.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис во вторник сказал журналистам в сейме, что предлагается продлить карантин до конца июня. Последнее продление действует до 31 мая.
По его словам, в среду правительство также планирует утвердить эпидемиологические критерии, которые будут определять необходимость карантина.
Премьер сказал, что в среду также планируется принять ряд послаблений в карантинном режиме.
Планируется с 1 июня отменить контроль на границе с Латвией - не останется никаких КПП и проверок.
Будет рассмотрена возможность разрешить кафе и ночным клубам продлить работу на час - до 23 часов.
Также с начала июня предлагается разрешить командные игры для любителей - баскетбол, футбол - на открытом воздухе, а также проводить спортивные мероприятия со зрителями.
В среду кабмин намерен узаконить утвержденный на прошлой неделе план условий организации мероприятий. С 1 июня в закрытых помещениях можно будет проводить мероприятия с участием до 100 человек, а на открытом воздухе - с участием до 300 человек с соблюдением дистанции в два метра.
В среду кабмин также намерен отменить действующий сейчас запрет собираться в общественных местах не более чем пяти лицам, если они не являются членами одной семьи.
Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта.
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
Денис
27 мая, 11:38
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Всё зависит что скажет хозяин этой колонии ЕС Вашингтон.
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