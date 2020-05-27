Загрузка... Масок больше, чем медуз. Новости от FITZROY за 27 мая 🔊 Воспроизвести Масок больше, чем медуз



Канадский больничный, датский бургер, постэпидемические магазины: “руками не трогать!”



Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании (NCSC), сообщил о “проводимом анализе ситуации с китайской Huаwei” после введения против неё Вашингтоном санкций. По сути, США отсекают китайскую компанию от использования американского программного обеспечения и технологий для проектирования своих полупроводниковых блоков.



* * *



Сидя в коронавирусном карантине, человечество искало позитив в негативе и находило искомое: в средствах массовой информации время от времени появлялись сообщения вроде “вода в Венеции настолько очистилась, что вернулись дельфины”, “над китайскими городами рассеялся смог по причине остановки промышленности” и т. п. Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании (NCSC), сообщил о “проводимом анализе ситуации с китайской Huаwei” после введения против неё Вашингтоном санкций. По сути, США отсекают китайскую компанию от использования американского программного обеспечения и технологий для проектирования своих полупроводниковых блоков.* * *Сидя в коронавирусном карантине, человечество искало позитив в негативе и находило искомое: в средствах массовой информации время от времени появлялись сообщения вроде “вода в Венеции настолько очистилась, что вернулись дельфины”, “над китайскими городами рассеялся смог по причине остановки промышленности” и т. п.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с инициативой предоставления каждому работнику страны права на десять дней отсутствия на рабочем месте по болезни.



* * *



Владельцы британских магазинов планируют применять “карантинный режим” для продаваемых ими товаров. Каждая вещь, к которой прикасался покупатель, но в итоге оставшаяся не купленной, должна будет помещаться в “изолятор” сроком, как минимум, на 72 часа, сообщает британский корреспондент американского портала Breitbart Виктория Фридман.



Подробнее на FITZROY * * *Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с инициативой предоставления каждому работнику страны права на десять дней отсутствия на рабочем месте по болезни.* * *Владельцы британских магазинов планируют применять “карантинный режим” для продаваемых ими товаров. Каждая вещь, к которой прикасался покупатель, но в итоге оставшаяся не купленной, должна будет помещаться в “изолятор” сроком, как минимум, на 72 часа, сообщает британский корреспондент американского портала Breitbart Виктория Фридман. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 216 раз Комментарии