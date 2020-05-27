Главная >> Новости >> экономика, политика, общество, в мире >> Масок больше, чем медуз. Новости от FITZROY за 27 мая
Загрузка...

Масок больше, чем медуз. Новости от FITZROY за 27 мая

Масок больше, чем медуз


Канадский больничный, датский бургер, постэпидемические магазины: “руками не трогать!”

Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании (NCSC), сообщил о “проводимом анализе ситуации с китайской Huаwei” после введения против неё Вашингтоном санкций. По сути, США отсекают китайскую компанию от использования американского программного обеспечения и технологий для проектирования своих полупроводниковых блоков.

* * *

Сидя в коронавирусном карантине, человечество искало позитив в негативе и находило искомое: в средствах массовой информации время от времени появлялись сообщения вроде “вода в Венеции настолько очистилась, что вернулись дельфины”, “над китайскими городами рассеялся смог по причине остановки промышленности” и т. п.
* * *

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с инициативой предоставления каждому работнику страны права на десять дней отсутствия на рабочем месте по болезни.

* * *

Владельцы британских магазинов планируют применять “карантинный режим” для продаваемых ими товаров. Каждая вещь, к которой прикасался покупатель, но в итоге оставшаяся не купленной, должна будет помещаться в “изолятор” сроком, как минимум, на 72 часа, сообщает британский корреспондент американского портала Breitbart Виктория Фридман.

Подробнее на FITZROY
Загрузка...
fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 216 раз
добавлена сегодня, 27 мая, 08:36

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка