Масок больше, чем медуз. Новости от FITZROY за 27 мая

Канадский больничный, датский бургер, постэпидемические магазины: “руками не трогать!”
Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании (NCSC), сообщил о “проводимом анализе ситуации с китайской Huаwei” после введения против неё Вашингтоном санкций. По сути, США отсекают китайскую компанию от использования американского программного обеспечения и технологий для проектирования своих полупроводниковых блоков.
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Сидя в коронавирусном карантине, человечество искало позитив в негативе и находило искомое: в средствах массовой информации время от времени появлялись сообщения вроде “вода в Венеции настолько очистилась, что вернулись дельфины”, “над китайскими городами рассеялся смог по причине остановки промышленности” и т. п.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с инициативой предоставления каждому работнику страны права на десять дней отсутствия на рабочем месте по болезни.
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Владельцы британских магазинов планируют применять “карантинный режим” для продаваемых ими товаров. Каждая вещь, к которой прикасался покупатель, но в итоге оставшаяся не купленной, должна будет помещаться в “изолятор” сроком, как минимум, на 72 часа, сообщает британский корреспондент американского портала Breitbart Виктория Фридман.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с инициативой предоставления каждому работнику страны права на десять дней отсутствия на рабочем месте по болезни.
* * *
Владельцы британских магазинов планируют применять “карантинный режим” для продаваемых ими товаров. Каждая вещь, к которой прикасался покупатель, но в итоге оставшаяся не купленной, должна будет помещаться в “изолятор” сроком, как минимум, на 72 часа, сообщает британский корреспондент американского портала Breitbart Виктория Фридман.
Подробнее на FITZROY