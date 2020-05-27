Личные врачи, карантин на ранчо и новый паспорт: Business Insider рассказал, как богатые американцы поддерживают статус в пандемию 🔊 Воспроизвести Reuters



В пандемию, когда многие оказались в самоизоляции, богатые люди тоже почувствовали себя уязвимыми. Как отмечает Business Insider, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией, многие зажиточные американцы обзавелись новыми показателями статуса, включая личных врачей для тестов на коронавирус, загородные дома для карантина и новые паспорта для доступа в «более безопасные» страны.



В период пандемии очень богатым людям сложно продемонстрировать свой статус: некуда отправиться со своей сумкой от Goyard, даже спортзалы, за которые иные обеспеченные люди платят по $900 в месяц, закрыты, пишет Business Insider. Сейчас даже самые богатые и влиятельные чувствуют себя уязвимыми и пытаются хотя бы отчасти вернуть себе контроль над ситуацией, окружая себя новыми «символами своего высокого статуса» для более роскошной самоизоляции. В период пандемии очень богатым людям сложно продемонстрировать свой статус: некуда отправиться со своей сумкой от Goyard, даже спортзалы, за которые иные обеспеченные люди платят по $900 в месяц, закрыты, пишет Business Insider. Сейчас даже самые богатые и влиятельные чувствуют себя уязвимыми и пытаются хотя бы отчасти вернуть себе контроль над ситуацией, окружая себя новыми «символами своего высокого статуса» для более роскошной самоизоляции.



Первым делом, когда в начале пандемии вся страна столкнулась с проблемой малых объёмов тестирования на коронавирус, многие зажиточные люди поспешили нанять себе личных врачей, которые регулярно проверяли бы их на COVID-19. Это позволило им обойти жёсткие квоты на тестирование Центров по контролю и профилактике заболеваний и не ждать результатов долгое время.



Как рассказала один врач из Лос-Анджелеса, её домашний визит стоит $1500 и включает в себя тест на «корону». По словам специалистов, личный врач в период кризиса обходится даже дешевле, чем платные услуги скорой помощи, плюс каждый клиент получает полное внимание доктора.



В плане бизнес-решений на пандемию также оперативно отреагировали элитные жилые комплексы. Теперь, помимо таких удобств, как зоны для йоги и «сады спокойствия», некоторые предлагают тестирование на антитела к коронавирусу. «Мы перенаправляем средства на то, что сейчас более важно для наших жильцов — здоровье и безопасность», — комментируют представители одного из таких комплексов в Майами. Другие компании, управляющие элитным жильём, предлагают специальный досуг для тех, кто оказался в самоизоляции, вроде занятий по рисованию, кулинарных онлайн-курсов со знаменитостями и выступлений бродвейских звёзд для проживающих в Нью-Йорке богатых людей.



В мире роскоши персоналом, помогающим в ведении домашнего хозяйства, никого не удивить. Новый уровень — позволить себе платить помощникам больше, чтобы те провели самоизоляцию на работе. По словам руководителя компании по подбору персонала Mahler Private Staffing Питера Махлера, 40% его клиентов проводят карантин вместе с помощниками по дому. При этом, как отмечает Business Insider, даже не во время пандемии весь персонал, работающий полный день, может обходиться в $1—$2,4 млн, и это без медицинской страховки и премиальных выплат.



Наиболее зажиточные американцы предпочитают проводить самоизоляцию не в городах, где угроза заражения выше, а в своих других домах где-нибудь в более отдалённых и живописных местах, включая лыжные курорты или морское побережье. Новую жизнь в пандемию обрели и начавшие уже было устаревать ранчо. И хотя, как говорят риелторы, покупать такие участки больше не стали, интерес к ним заметно возрос. Ранчо, к примеру, недавно приобрёл теперь уже бывший кандидат в президенты США Майк Блумберг — за $45 млн.



Ещё одна новая статусная «фишка» — второй паспорт, который обеспечивает доступ в какую-нибудь «более безопасную» страну с хорошей медициной на случай, если в США всё станет совсем плохо. По данным Henley & Partners, посредника в получении иностранного гражданства, в первые три месяца 2020 года число людей, подающих заявления на новый паспорт, увеличилось на 42%. Новое гражданство может стоить порядка $100 тыс. на одного человека на Карибах и до $7,6 млн в Австрии.



Оригинал новости ИноТВ На сегодня издание выделило несколько новых показателей престижа, которые «проливают свет на огромный разрыв между богатыми и бедными в США».Первым делом, когда в начале пандемии вся страна столкнулась с проблемой малых объёмов тестирования на коронавирус, многие зажиточные люди поспешили нанять себе личных врачей, которые регулярно проверяли бы их на COVID-19. Это позволило им обойти жёсткие квоты на тестирование Центров по контролю и профилактике заболеваний и не ждать результатов долгое время.Как рассказала один врач из Лос-Анджелеса, её домашний визит стоит $1500 и включает в себя тест на «корону». По словам специалистов, личный врач в период кризиса обходится даже дешевле, чем платные услуги скорой помощи, плюс каждый клиент получает полное внимание доктора.В плане бизнес-решений на пандемию также оперативно отреагировали элитные жилые комплексы. Теперь, помимо таких удобств, как зоны для йоги и «сады спокойствия», некоторые предлагают тестирование на антитела к коронавирусу. «Мы перенаправляем средства на то, что сейчас более важно для наших жильцов — здоровье и безопасность», — комментируют представители одного из таких комплексов в Майами. Другие компании, управляющие элитным жильём, предлагают специальный досуг для тех, кто оказался в самоизоляции, вроде занятий по рисованию, кулинарных онлайн-курсов со знаменитостями и выступлений бродвейских звёзд для проживающих в Нью-Йорке богатых людей.В мире роскоши персоналом, помогающим в ведении домашнего хозяйства, никого не удивить. Новый уровень — позволить себе платить помощникам больше, чтобы те провели самоизоляцию на работе. По словам руководителя компании по подбору персонала Mahler Private Staffing Питера Махлера, 40% его клиентов проводят карантин вместе с помощниками по дому. При этом, как отмечает Business Insider, даже не во время пандемии весь персонал, работающий полный день, может обходиться в $1—$2,4 млн, и это без медицинской страховки и премиальных выплат.Наиболее зажиточные американцы предпочитают проводить самоизоляцию не в городах, где угроза заражения выше, а в своих других домах где-нибудь в более отдалённых и живописных местах, включая лыжные курорты или морское побережье. Новую жизнь в пандемию обрели и начавшие уже было устаревать ранчо. И хотя, как говорят риелторы, покупать такие участки больше не стали, интерес к ним заметно возрос. Ранчо, к примеру, недавно приобрёл теперь уже бывший кандидат в президенты США Майк Блумберг — за $45 млн.Ещё одна новая статусная «фишка» — второй паспорт, который обеспечивает доступ в какую-нибудь «более безопасную» страну с хорошей медициной на случай, если в США всё станет совсем плохо. По данным Henley & Partners, посредника в получении иностранного гражданства, в первые три месяца 2020 года число людей, подающих заявления на новый паспорт, увеличилось на 42%. Новое гражданство может стоить порядка $100 тыс. на одного человека на Карибах и до $7,6 млн в Австрии. russian.rt.com Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 184 раза Комментарии