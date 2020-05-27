Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны 🔊 Воспроизвести Фото © Instagram / pozneronline



Государство разделилось на лояльных президенту Дональду Трампу и его противников, передает



Телеведущий Владимир Познер считает, что население США разделилось на два лагеря с диаметрально противоположными политическими взглядами, из-за чего страна оказалась на пороге гражданской войны. Такое мнение журналист высказал в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".



— Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны. Это почти как Север и Юг и вопрос рабства. Отношение к Трампу и к тем людям, которые его поддерживают, — с одной стороны, и отношение к тем, которые противники, — объяснил Познер. Государство разделилось на лояльных президенту Дональду Трампу и его противников, передает ЛАЙФ Телеведущий Владимир Познер считает, что население США разделилось на два лагеря с диаметрально противоположными политическими взглядами, из-за чего страна оказалась на пороге гражданской войны. Такое мнение журналист высказал в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".— Страна по-настоящему разделилась. То есть можно было бы сказать (но этого не будет), что она на грани гражданской войны. Это почти как Север и Юг и вопрос рабства. Отношение к Трампу и к тем людям, которые его поддерживают, — с одной стороны, и отношение к тем, которые противники, — объяснил Познер. Он назвал обстановку в Штатах пугающей. Главным признаком назревающего конфликта телеведущий считает неспособность людей с разными взглядами разговаривать друг с другом. По словам Познера, во времена его жизни в Америке страна не была настолько разделена.



Говоря о противостоянии США и Китая, он выразил уверенность в победе азиатской державы. Пекин обладает очень мощной армией, ядерным оружием и очень дисциплинированным и послушным населением, напоминает Познер. Он с сожалением констатировал конец так называемого американского века и выразил уверенность, что XXI век станет китайским.



Политический конфликт между США и Китаем продолжается с тех пор, как первые обвинили вторых в преднамеренном распространении коронавируса, а также сокрытии информации о нём. Кроме того, Вашингтон пригрозил Пекину санкциями, если в стране вступит в силу закон о национальной безопасности Гонконга, позволяющий усилить контроль над регионом. Именно из-за этого закона на улицы Гонконга вновь вышли тысячи протестующих. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, граница, контроль, Трамп, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 224 раза Комментарии