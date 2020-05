США: Прощание с нефтяным бумом. Фрекинг не восстановится еще долго 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: elpais.com



Фрекинговые компании дали импульс процессу резкого роста добычи американской нефти. Благодаря разработкам сланца Штаты за последнее десятилетие практически удвоили объем выкачивания сырья из недр, обойдя Саудовскую Аравию и Россию по этому показателю, и выбрались на первое место. Но наступила эпоха перепроизводства нефти, сланцевый пузырь стал сдуваться, а о фрекинговых компаниях теперь если и вспоминают, то только в привязке к слову «банкротство».



Инвесторы потеряли деньги и веру



Еще до того, как новый коронавирус подорвал мировой спрос на сырую нефть и привел к массовому закрытию скважин на месторождениях, многие компании в этом секторе уже лишились перспектив стать прибыльными, и инвесторы начали поворачиваться спиной к сектору, ограничивая доступ компаний к капиталу. Хотя цены на нефть в последние дни частично восстановились и колеблются в районе $ 35 за баррель, добыча в США обречена на дальнейшее снижение. Компании не бурят достаточно скважин, чтобы иметь возможность компенсировать снижение производства из-за закрытия выработанных. Сланцевые скважины сначала производят много нефти и газа, но быстро истощаются. По данным аналитической фирмы Wood Mackenzie, без инвестиций в новые месторождения добыча многих компаний сократится на 30−50% всего за год.



Фрекинговые компании нефтяного сектора резко сократили свои бюджеты на бурение. 15 крупнейших компаний по рыночной капитализации сократили расходы в среднем на 48%, согласно данным, полученным изданием Wall Street Journal из публичных документов этих фирм. 46 независимых производителей США планируют общие инвестиции в размере $ 38 млрд к 2020 году, что является самой низкой суммой с 2004 года, по данным инвестиционного банка Cowen.



«Мы считаем, что объём капитала, вложенного в рост, в США значительно сократится», — говорит Билл Томас, исполнительный директор ведущей сланцевой буровой компании EOG Resources Inc, которая сократила свой инвестиционный бюджет на 46% в этом году.



Производство нефти в США вряд ли достигнет довирусного уровня в ближайшие годы, добавил он.



По данным консалтинговой компании Baker Hughes Co, с середины марта операторы оставили бездействующими почти две трети установок, которые в течение года бурили землю в поисках нефти. Нынешнее число действующих буровых — самое малое за период с июля 2009 года. Это практически гарантирует, что добыча в США упадет, даже если компании решат перезапустить уже имеющиеся у них, но остановленные скважины раньше, чем ожидалось.



Добыча нефти в США упала до 11,5 млн баррелей в день в середине мая, по данным Министерства энергетики, после того как компании закрыли свои скважины. Некоторые эксперты считают, что производство упало еще больше.



Нефтепроводный гигант Plains All American Pipeline LP подсчитал, что только производители, работающие в Пермском бассейне, снизили добычу на миллион бочек в день в Пермском бассейне Западного Техаса и Нью-Мексико. В Баккеновской формации (бассейн Уиллистон) в Северной Дакоте нефтяники сократили добычу примерно на 500 тыс. баррелей в день с февраля по середину мая, согласно официальным данным регионального регулятора.



В поисках дна



Вопрос в том, вернутся ли компании в какой-то момент к своим пикам производства. В настоящее время Министерство энергетики США прогнозирует снижение добычи нефти в стране примерно до 10,8 млн барр./сут. в начале следующего года. В январе нынешнего года американское Минэнерго прогнозировало 13,5 млн барр./сут. и практически попало в яблочко.



Дэниел Йорджин, вице-президент IHS Markit ожидает, что добыча нефти в США достигнет дна в девять миллионов баррелей в сутки следующим летом. После чего, возможно, начнет подниматься и доберется до 11 млн.



«В феврале 2020 года мы видели сланцевый пик», — уверен Йорджин.



И он, и другие эксперты предупреждают, что, даже когда отрасль восстановится, темпы роста вряд ли будут соответствовать бешеному буму последних лет, в основном потому, что «отношения отрасли с Уолл-стрит ухудшились после многих лет плохой прибыльности».



За последнее десятилетие крупные американские производители вложили в бурение и откачку нефти в общей сложности $ 1,18 трлн, в основном — в сланцевые проекты. Затраты не окупились, деньги к инвесторам не вернулись (о прибыли даже и говорить как-то неприлично). По данным Evercore ISI, в совокупности они получили только $ 819 млрд от своих нефтяных операций.



Это способствовало разочарованию инвесторов в отрасли. По данным Dealogic, в 2019 году американские нефтепроизводители привлекли всего около $ 23 млрд кредитов. Это не дотягивает даже и до половины суммы в $ 57 млрд, которые они получили в 2016 году, когда промышленность восстанавливалась после последнего падения цен на нефть.



Некоторые крупные американские производители, в том числе Whiting Petroleum Corp и Ultra Petroleum Corp, объявили о банкротстве, а такие, как Oasis Petroleum Inc и пионер сланцевого бурения Chesapeake Energy Corp, пока остановились на предупреждении, что не смогут продолжать свою деятельность. Fitch Ratings Inc отметила, что уровень дефолтов среди американских геологоразведочных и добывающих компаний с мусорным рейтингом может достичь 25% к 2020 году, что является самым высоким уровнем с марта 2017 года.



Недавний рост цен на нефть немного ослабил давление на ее производителей, но этого все еще недостаточно, чтобы сделать большинство новых скважин прибыльными.



«Даже цена барреля в $ 50 недостаточна для того, чтобы сделать сланцевую скважину рентабельной, — подчеркивает Лэнс Тейлор, президент и генеральный директор производителя нефти Steward Energy II. — А уж про $ 30 и говорить нечего».



Инвесторы все более неохотно идут на переговоры о вливании капитала в нефтяные компании для финансирования их роста, уверяет Бен Делл, управляющий партнер Kimmeridge Energy Management Co.



«Только несколько компаний смогут расти», — отмечает Скотт Шеффилд, исполнительный директор Pioneer Nature Resources Co, которая сократила свой годовой инвестиционный бюджет на 55%.



Даже в случае восстановления нефтяных цен, Шеффилд утверждает, что его компания не будет инвестировать в увеличение производства, а просто выплатит дивиденды акционерам.



Эми Майерс Джаффе, старший член Совета по иностранным делам по энергетике США, указывает, что только срыв инвестиций и добычи нефти в других частях мира может создать возможность для производителей фрекинга восстановить свои пики производства. А добиться этого срыва можно только введением экономических санкций. Так что следует ждать новых попыток американской администрации «сделать Америку великой», но не за счет собственного развития, а при помощи создания проблем конкурентам.



А добиться этого срыва можно только введением экономических санкций. Так что следует ждать новых попыток американской администрации «сделать Америку великой», но не за счет собственного развития, а при помощи создания проблем конкурентам.Автор: Владимир Добрынин для EADaily