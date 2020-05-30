Загрузка... American Thinker США : сексуальные фантазии ислама 🔊 Воспроизвести © CC0 / Public Domain, Ernest Normand



Американский журналист пишет об отношении мусульманских мужчин к европейским женщинам. Приводя свидетельства жертв насилия и углубляясь в историю, он констатирует: многие мужчины-мусульмане считают, что все белые женщины бесстыдны и любят, чтобы их насиловали. По его мнению, такое отношение укоренено в исламской культуре.



Выступая под псевдонимом «Элла», одна британская женщина недавно рассказала, что насиловавшие ее в юности мусульмане называли ее «белой шлюхой» и «белой потаскухой». А насиловали ее более 100 раз, причем в основном пакистанцы из банды педофилов.



«Мы должны понимать преступления с отягчающими расовыми и религиозными обстоятельствами, чтобы предотвращать их и защищать от них людей, а также чтобы правильно преследовать за такие преступления по суду, — сказала она, давая недавно интервью. — Профилактика, защита и привлечение к ответственности — на пути всего этого возникают препятствия, потому что мы пренебрегаем религиозными и расистскими сторонами преступлений, совершаемых бандами насильников, и неправильно их оцениваем… Из этого они делают вывод, что ненавидеть белых людей вполне допустимо». Выступая под псевдонимом «Элла», одна британская женщина недавно рассказала, что насиловавшие ее в юности мусульмане называли ее «белой шлюхой» и «белой потаскухой». А насиловали ее более 100 раз, причем в основном пакистанцы из банды педофилов.«Мы должны понимать преступления с отягчающими расовыми и религиозными обстоятельствами, чтобы предотвращать их и защищать от них людей, а также чтобы правильно преследовать за такие преступления по суду, — сказала она, давая недавно интервью. — Профилактика, защита и привлечение к ответственности — на пути всего этого возникают препятствия, потому что мы пренебрегаем религиозными и расистскими сторонами преступлений, совершаемых бандами насильников, и неправильно их оцениваем… Из этого они делают вывод, что ненавидеть белых людей вполне допустимо».



— Еще одну британскую девочку в возрасте 12-14 лет мужчины-мусульмане «пускали по кругу как кусок мяса». Они насиловали и оскорбляли ее. Будучи уже взрослой и выступая в суде, она рассказала, как ее «насиловали на грязном матрасе в комнате над магазином, и принуждали заниматься оральным сексом во дворе церкви», а потом один из насильников «помочился на нее в знак унижения».



— Еще одну британку тайком вывезли в Марокко, где ее заставили заниматься проституцией, и где ее неоднократно насиловали десятки мусульман. «Они заставили меня поверить в то, что я не более чем потаскуха, белая шлюха, — вспоминает эта женщина. — Они обращались со мной как с прокаженной, за исключением тех случаев, когда хотели заняться сексом. Для них я не была человеком, я была отбросом».



— Один мусульманин объяснил британке, почему он ее насилует: «У вас, белых женщин, это хорошо получается».



— Один мусульманин назвал 13-летнюю девственницу «маленькой белой шалавой», а потом изнасиловал ее.



— В Германии группа мусульманских «беженцев» подкараулила 25-летнюю женщину, стала нецензурно оскорблять ее и требовать секса. Они тоже изложили свою логику: «Немецкие девушки просто созданы для секса». Потом они залезли ей под блузку и стали хватать ее за грудь.



— Еще один мусульманин едва не убил 25-летнюю немку, когда насиловал ее и кричал «Аллах!» Потом он спросил, понравилось ли ей.



— В Австралии таксист-мусульманин приставал к своим пассажиркам и оскорблял их, заявляя: «Все австралийки просто шлюхи и заслуживают того, чтобы их насиловали».



— В Австрии «мужчина арабского вида» подошел к 27-летней женщине на автобусной остановке, спустил штаны и начал говорить: «Секс, секс, секс». Напуганная женщина закричала и убежала.



Даже британский имам доктор наук Тадж Харгей (Taj Hargey) подтверждает, что «большинство имамов в Соединенном Королевстве содействуют группам насильников». По его словам, мусульман-мужчин учат тому, что женщина — это «человек второго сорта, не более чем вещь, имущество, над которой мужчина имеет абсолютную власть». Харгей говорит, что имамы проповедуют догмы, «унижающие всех женщин, но с особым презрением повествующие о белых женщинах».



У тех, кто знаком с историей, такое отношение мусульман к европейским женщинам не должно вызывать удивления. Оно берет свое начало в древности, со времен основателя ислама. Чтобы побудить своих людей к вторжению на территорию Византии, где жили ближайшие европейские соседи арабов, пророк Мухаммед начал завлекать их тем, что в Византии они смогут взять в сексуальное рабство «желтых» женщин (видимо, он имел в виду их светлые волосы). «Невозможно отделить ислам от работорговли викингов, — пишет о более поздних веках бывший мусульманин М. Хан (M.A. Khan), — потому что предложение было полностью направлено на удовлетворение растущего спроса исламского мира на ценных белых рабов и на белых секс-рабынь».



Более того, не одни только мусульманские насильники видят в западных женщинах «куски мяса», «шлюх» и «белых потаскух». Точно так же европейских женщин, и прежде всего, своих ближайших соседок из Византии, неизменно описывали первые корифеи ислама. Так, для плодовитого писателя и богослова Абу Утмана аль-Джахиза (Abu Uthman al-Jahiz) (776 г.р.) жительницы Константинополя были «самыми большими бесстыдницами во всем мире». «Им очень нравится секс, и они склонны к супружеской измене», — писал он. Другой выдающийся богослов Абд аль-Джаббар (Abd al-Jabbar) (935 г.р.) утверждал, что прелюбодеяние широко распространено в городах и на рынках Византии — настолько, что даже «монахини из монастырей покидают стены своих обителей и предлагают себя монахам».



Спустя несколько столетий прославленный персидский придворный философ и поэт Мухаммад ибн Хамед аль-Исфахани (Muhammad bin Hamed al-Isfahani) (1125 г.р.) рассказывал, как однажды он увидел прибывший морем корабль «с тремя сотнями прелестных франкских женщин, полных молодости и красоты». Но на этом восхваления заканчиваются и начинаются фантазии:



Они сгорали от страсти к плотскому соитию. Все они были развратные потаскухи, надменные и высокомерные, которые брали и давали. Нравственно испорченные грешницы, занимавшиеся любовью и продававшие себя за золото… У них были гнусавые голоса и мясистые бедра, голубые и серые глаза… Они занимались тем, что предлагали находившееся у них между ног… Они утверждали, что могут стать угодными Богу, принося такую жертву… Они сделали себя мишенями для мужских копий.



Когда Саладин в 1187 году захватил у франков Иерусалим, тот же самый Мухаммад ибн Хамед аль-Исфахани, которому в ту пору было 62 года, разразился очередной садомазохистской тирадой, превознося сексуальное насилие над европейскими женщинами и детьми, которых тогда поработили в количестве 8 000 человек:



Сколько тщательно охраняемых женщин было поругано, скольких цариц поработили, скольких привлекательных девушек отдали мужчинам, сколько было выдано благородных женщин, сколько скаредных женщин было вынуждено отдаться, скольких спрятавшихся женщин [монахинь] лишили стыдливости, сколькими свободными женщинами овладели, скольких использовали на тяжелых работах, скольких подвергли тяжким мукам, сколько девственниц было обесчещено, сколько гордых женщин лишено невинности, скольких счастливых заставили рыдать! Сколько знатных особ взяли их себе в наложницы, сколько страстных мужчин вожделели их, скольких девственников они удовлетворили, скольких алчущих пресытили, сколько людей дали выход своей страсти. Сколько прекрасных женщин стало исключительной собственностью одного мужчины, скольких прекрасных дам продали по низкой цене… скольких спесивых унизили… скольких привыкших к тронам совлекли на самое дно!



Короче говоря, как в прошлом, так и в настоящем мужчины-мусульмане не только испытывают влечение к европейским женщинам, но и неизменно оправдывают свою похоть, изображая своих жертв нимфоманками, жаждущими сексуального унижения.



Подобно многим до нее и после, британка «Элла», которую неоднократно насиловали, называя «белой шлюхой» и «белой потаскухой», права, говоря о том, что эта эпидемия будет продолжаться, потому что «мы пренебрегаем религиозными и расистскими сторонами преступлений, совершаемых бандами насильников».



Автор: Реймонд Ибрагим (Raymond Ibrahim) для American Thinker, США, перевод То, что в изнасилованиях западноевропейских женщин мусульманами есть религиозная и расистская сторона, не может быть никаких сомнений. А такие изнасилования приобрели характер эпидемии. Об этом можно сказать иначе. Мужчины определенной веры имеют обыкновение воображать, будто женщины определенной расы являются нимфоманками и мазохистками, которым очень хочется, чтобы их унижали, оскорбляли и грубо насиловали. Вот несколько недавних примеров.— Еще одну британскую девочку в возрасте 12-14 лет мужчины-мусульмане «пускали по кругу как кусок мяса». Они насиловали и оскорбляли ее. Будучи уже взрослой и выступая в суде, она рассказала, как ее «насиловали на грязном матрасе в комнате над магазином, и принуждали заниматься оральным сексом во дворе церкви», а потом один из насильников «помочился на нее в знак унижения».— Еще одну британку тайком вывезли в Марокко, где ее заставили заниматься проституцией, и где ее неоднократно насиловали десятки мусульман. «Они заставили меня поверить в то, что я не более чем потаскуха, белая шлюха, — вспоминает эта женщина. — Они обращались со мной как с прокаженной, за исключением тех случаев, когда хотели заняться сексом. Для них я не была человеком, я была отбросом».— Один мусульманин объяснил британке, почему он ее насилует: «У вас, белых женщин, это хорошо получается».— Один мусульманин назвал 13-летнюю девственницу «маленькой белой шалавой», а потом изнасиловал ее.— В Германии группа мусульманских «беженцев» подкараулила 25-летнюю женщину, стала нецензурно оскорблять ее и требовать секса. Они тоже изложили свою логику: «Немецкие девушки просто созданы для секса». Потом они залезли ей под блузку и стали хватать ее за грудь.— Еще один мусульманин едва не убил 25-летнюю немку, когда насиловал ее и кричал «Аллах!» Потом он спросил, понравилось ли ей.— В Австралии таксист-мусульманин приставал к своим пассажиркам и оскорблял их, заявляя: «Все австралийки просто шлюхи и заслуживают того, чтобы их насиловали».— В Австрии «мужчина арабского вида» подошел к 27-летней женщине на автобусной остановке, спустил штаны и начал говорить: «Секс, секс, секс». Напуганная женщина закричала и убежала.Даже британский имам доктор наук Тадж Харгей (Taj Hargey) подтверждает, что «большинство имамов в Соединенном Королевстве содействуют группам насильников». По его словам, мусульман-мужчин учат тому, что женщина — это «человек второго сорта, не более чем вещь, имущество, над которой мужчина имеет абсолютную власть». Харгей говорит, что имамы проповедуют догмы, «унижающие всех женщин, но с особым презрением повествующие о белых женщинах».У тех, кто знаком с историей, такое отношение мусульман к европейским женщинам не должно вызывать удивления. Оно берет свое начало в древности, со времен основателя ислама. Чтобы побудить своих людей к вторжению на территорию Византии, где жили ближайшие европейские соседи арабов, пророк Мухаммед начал завлекать их тем, что в Византии они смогут взять в сексуальное рабство «желтых» женщин (видимо, он имел в виду их светлые волосы). «Невозможно отделить ислам от работорговли викингов, — пишет о более поздних веках бывший мусульманин М. Хан (M.A. Khan), — потому что предложение было полностью направлено на удовлетворение растущего спроса исламского мира на ценных белых рабов и на белых секс-рабынь».Более того, не одни только мусульманские насильники видят в западных женщинах «куски мяса», «шлюх» и «белых потаскух». Точно так же европейских женщин, и прежде всего, своих ближайших соседок из Византии, неизменно описывали первые корифеи ислама. Так, для плодовитого писателя и богослова Абу Утмана аль-Джахиза (Abu Uthman al-Jahiz) (776 г.р.) жительницы Константинополя были «самыми большими бесстыдницами во всем мире». «Им очень нравится секс, и они склонны к супружеской измене», — писал он. Другой выдающийся богослов Абд аль-Джаббар (Abd al-Jabbar) (935 г.р.) утверждал, что прелюбодеяние широко распространено в городах и на рынках Византии — настолько, что даже «монахини из монастырей покидают стены своих обителей и предлагают себя монахам».Спустя несколько столетий прославленный персидский придворный философ и поэт Мухаммад ибн Хамед аль-Исфахани (Muhammad bin Hamed al-Isfahani) (1125 г.р.) рассказывал, как однажды он увидел прибывший морем корабль «с тремя сотнями прелестных франкских женщин, полных молодости и красоты». Но на этом восхваления заканчиваются и начинаются фантазии:Они сгорали от страсти к плотскому соитию. Все они были развратные потаскухи, надменные и высокомерные, которые брали и давали. Нравственно испорченные грешницы, занимавшиеся любовью и продававшие себя за золото… У них были гнусавые голоса и мясистые бедра, голубые и серые глаза… Они занимались тем, что предлагали находившееся у них между ног… Они утверждали, что могут стать угодными Богу, принося такую жертву… Они сделали себя мишенями для мужских копий.Когда Саладин в 1187 году захватил у франков Иерусалим, тот же самый Мухаммад ибн Хамед аль-Исфахани, которому в ту пору было 62 года, разразился очередной садомазохистской тирадой, превознося сексуальное насилие над европейскими женщинами и детьми, которых тогда поработили в количестве 8 000 человек:Сколько тщательно охраняемых женщин было поругано, скольких цариц поработили, скольких привлекательных девушек отдали мужчинам, сколько было выдано благородных женщин, сколько скаредных женщин было вынуждено отдаться, скольких спрятавшихся женщин [монахинь] лишили стыдливости, сколькими свободными женщинами овладели, скольких использовали на тяжелых работах, скольких подвергли тяжким мукам, сколько девственниц было обесчещено, сколько гордых женщин лишено невинности, скольких счастливых заставили рыдать! Сколько знатных особ взяли их себе в наложницы, сколько страстных мужчин вожделели их, скольких девственников они удовлетворили, скольких алчущих пресытили, сколько людей дали выход своей страсти. Сколько прекрасных женщин стало исключительной собственностью одного мужчины, скольких прекрасных дам продали по низкой цене… скольких спесивых унизили… скольких привыкших к тронам совлекли на самое дно!Короче говоря, как в прошлом, так и в настоящем мужчины-мусульмане не только испытывают влечение к европейским женщинам, но и неизменно оправдывают свою похоть, изображая своих жертв нимфоманками, жаждущими сексуального унижения.Подобно многим до нее и после, британка «Элла», которую неоднократно насиловали, называя «белой шлюхой» и «белой потаскухой», права, говоря о том, что эта эпидемия будет продолжаться, потому что «мы пренебрегаем религиозными и расистскими сторонами преступлений, совершаемых бандами насильников».Автор: Реймонд Ибрагим (Raymond Ibrahim) для American Thinker, США, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, культура, в мире, дом и быт Ключевые слова: ислам, женщина, Секс, мужчина — статья прочитана 164 раза Комментарии