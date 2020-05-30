Загрузка... Названы три симптома сердечного приступа 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / stevanovicigor



Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер в комментарии немецкому изданию Focus назвал три симптома, по которым можно распознать приближающийся сердечный приступ, передает



По его словам, необходимо срочно вызывать скорую помощь, если человек ощущает сдавленность в груди, как будто на грудную клетку "сел слон". Вторым признаком является боль, которая распространяется на шею и левую руку. Также в некоторых случаях приближающийся приступ может проявиться сильной болью в животе.



Ландмессер подчеркнул, что особенно стоит насторожиться, если к этим симптомам прибавляется одышка и тревожность. Он добавил, что шансы пережить приступ резко возрастают, если своевременно распознать состояние.



Также врач отметил, что при такой симптоматике человек может принять аспирин. Доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Ульф Ландмессер в комментарии немецкому изданию Focus назвал три симптома, по которым можно распознать приближающийся сердечный приступ, передает РИА Новости. По его словам, необходимо срочно вызывать скорую помощь, если человек ощущает сдавленность в груди, как будто на грудную клетку "сел слон". Вторым признаком является боль, которая распространяется на шею и левую руку. Также в некоторых случаях приближающийся приступ может проявиться сильной болью в животе.Ландмессер подчеркнул, что особенно стоит насторожиться, если к этим симптомам прибавляется одышка и тревожность. Он добавил, что шансы пережить приступ резко возрастают, если своевременно распознать состояние.Также врач отметил, что при такой симптоматике человек может принять аспирин. Загрузка... РИА Новости Категории: чп и криминал, здоровье, дом и быт Ключевые слова: сердце, заболевание, симптомы — статья прочитана 194 раза Комментарии