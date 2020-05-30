Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя в США закончились провалом 🔊 Воспроизвести Фото © Twitter / Virgin Orbit



На неудачу конкурентов отреагировал основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает



Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit провалились. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



В "Твиттере" представители Virgin Orbit отметили, что несущий ракету-носитель самолёт не пострадал и вернулся на базу.



На неудачу конкурентов отреагировал глава SpaceX Илон Маск. Он посочувствовал компании и вспомнил, что до успешного запуска его ракеты Falcon 1 три испытания закончились провалом.



Ракета-носитель LauncherOne, предназначенная для вывода спутников на орбиту Земли, должна была запустить двигатели и устремиться к орбите, однако этого не случилось. Её выбросил модифицированный самолёт Boeing 747, стартовавший с космодрома в пустыне Мохаве. На неудачу конкурентов отреагировал основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает ЛАЙФ Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit провалились. Об этом сообщили в пресс-службе организации.В "Твиттере" представители Virgin Orbit отметили, что несущий ракету-носитель самолёт не пострадал и вернулся на базу.На неудачу конкурентов отреагировал глава SpaceX Илон Маск. Он посочувствовал компании и вспомнил, что до успешного запуска его ракеты Falcon 1 три испытания закончились провалом.Ракета-носитель LauncherOne, предназначенная для вывода спутников на орбиту Земли, должна была запустить двигатели и устремиться к орбите, однако этого не случилось. Её выбросил модифицированный самолёт Boeing 747, стартовавший с космодрома в пустыне Мохаве. life.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: США, космос, ракеты — статья прочитана 46 раз Комментарии