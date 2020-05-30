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Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя в США закончились провалом

Фото © Twitter / Virgin Orbit


На неудачу конкурентов отреагировал основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает ЛАЙФ.

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit провалились. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В "Твиттере" представители Virgin Orbit отметили, что несущий ракету-носитель самолёт не пострадал и вернулся на базу.

На неудачу конкурентов отреагировал глава SpaceX Илон Маск. Он посочувствовал компании и вспомнил, что до успешного запуска его ракеты Falcon 1 три испытания закончились провалом.

Ракета-носитель LauncherOne, предназначенная для вывода спутников на орбиту Земли, должна была запустить двигатели и устремиться к орбите, однако этого не случилось. Её выбросил модифицированный самолёт Boeing 747, стартовавший с космодрома в пустыне Мохаве.
life.ru
Категории: политика, в мире, технологии
Ключевые слова: США, космос, ракеты
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добавлена сегодня, 30 мая, 17:00

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