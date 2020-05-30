Россия собирается построить новую космическую станцию 🔊 Воспроизвести Как и США, Россия планирует начать собственную программу по освоению Луны



Кроме строительства новой космической станции, в "Роскосмосе" собираются приступить к разработке пилотируемого многоразового корабля и начать программу по освоению Луны, сообщает



Работы по созданию новой орбитальной космической станции должны начаться в России в ближайшее время. Об этом глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил в понедельник, 25 мая, в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Кроме строительства новой космической станции, в "Роскосмосе" собираются приступить к разработке пилотируемого многоразового корабля и начать программу по освоению Луны, сообщает DW Работы по созданию новой орбитальной космической станции должны начаться в России в ближайшее время. Об этом глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил в понедельник, 25 мая, в интервью радиостанции "Комсомольская правда". По словам Рогозина, пока не принято решение, будет эта космическая станция национальной или международной. "Но техническая подготовка (к ее строительству. - Ред.) должна начаться уже сейчас", - подчеркнул он.



В то же время глава "Роскосмоса" назвал "очень перспективной" идею создания пилотируемого многоразового корабля, работающего на низких орбитах. По словам Рогозина, над этим проектом будет работать специалисты НИИМАШ. Успешным проектом в аналогичном направлении он назвал программу "Буран".



Кроме этого, к 2023 году в "Роскосмосе" планируют создать ракету сверхтяжелого класса. "Сейчас идет подготовка к началу испытания стратегического летного комплекса", - отметил в этой связи Рогозин.



Задачи "Роскосмоса"



Тремя задачами, стоящими сейчас перед "Роскосмосом", Рогозин назвал безусловное обеспечение ВС России боевыми ракетными комплексами, повышение качества экономики и уровня жизни (в этой области, по словам Рогозина, речь идет, в частности, о развитии интернета, связи и навигации), а также получение знаний о происхождении вселенной и жизни на Земле.



Что касается планов NASA относительно полетов на Луну и Марс, то, комментируя их, Рогозин заявил, что в "Роскосмосе" "не могут позволить себе всякие хотелки". "Мы не собираемся участвовать в лунной гонке, которая напоминает предвыборные соревнования", - подчеркнул он. Тем неменее Рогозин указал, что с 2021 года Россия начинает лунную программу и собирается отправить к спутнику Земли аппарат под названием Луна-25. dw.com Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: космос, Луна, ископаемые, освоение География: Россия — статья прочитана 89 раз Комментарии