Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире, технологии >> Россия собирается построить новую космическую станцию

Россия собирается построить новую космическую станцию

Как и США, Россия планирует начать собственную программу по освоению Луны


Кроме строительства новой космической станции, в "Роскосмосе" собираются приступить к разработке пилотируемого многоразового корабля и начать программу по освоению Луны, сообщает DW.

Работы по созданию новой орбитальной космической станции должны начаться в России в ближайшее время. Об этом глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил в понедельник, 25 мая, в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
По словам Рогозина, пока не принято решение, будет эта космическая станция национальной или международной. "Но техническая подготовка (к ее строительству. - Ред.) должна начаться уже сейчас", - подчеркнул он.

В то же время глава "Роскосмоса" назвал "очень перспективной" идею создания пилотируемого многоразового корабля, работающего на низких орбитах. По словам Рогозина, над этим проектом будет работать специалисты НИИМАШ. Успешным проектом в аналогичном направлении он назвал программу "Буран".

Кроме этого, к 2023 году в "Роскосмосе" планируют создать ракету сверхтяжелого класса. "Сейчас идет подготовка к началу испытания стратегического летного комплекса", - отметил в этой связи Рогозин.

Задачи "Роскосмоса"

Тремя задачами, стоящими сейчас перед "Роскосмосом", Рогозин назвал безусловное обеспечение ВС России боевыми ракетными комплексами, повышение качества экономики и уровня жизни (в этой области, по словам Рогозина, речь идет, в частности, о развитии интернета, связи и навигации), а также получение знаний о происхождении вселенной и жизни на Земле.

Что касается планов NASA относительно полетов на Луну и Марс, то, комментируя их, Рогозин заявил, что в "Роскосмосе" "не могут позволить себе всякие хотелки". "Мы не собираемся участвовать в лунной гонке, которая напоминает предвыборные соревнования", - подчеркнул он. Тем неменее Рогозин указал, что с 2021 года Россия начинает лунную программу и собирается отправить к спутнику Земли аппарат под названием Луна-25.
dw.com
Категории: экономика, политика, в мире, технологии
Ключевые слова: космос, Луна, ископаемые, освоение
География: Россия
статья прочитана 89 раз
добавлена сегодня, 30 мая, 16:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка