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В России начали строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика

Фото © Минобороны РФ


Строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика ПАК ДА начали в России. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на источники ТАСС в военном ведомстве. Отмечается, что строительство проходит в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации".

К данному моменту завершена разработка рабочей конструкторской документации. Начались поставка материалов и изготовление кабины.

По планам разработчиков сборка всей конструкции должна завершиться в 2021 году.

Ранее Лайф сообщал, что серийные поставки самолёта начнутся в 2028–2029 году. Авиакомплекс будет оснащён ракетами с дальностью действия до 7000 километров.
life.ru
Категории: политика, в мире, технологии
Ключевые слова: Стелс, самолет, ракеты, конструкция
География: Россия
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добавлена сегодня, 30 мая, 15:40

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