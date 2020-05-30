В России начали строительство первого стратегического стелс-бомбардировщика 🔊 Воспроизвести Фото © Минобороны РФ



Строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика ПАК ДА начали в России. Об этом сообщает



К данному моменту завершена разработка рабочей конструкторской документации. Начались поставка материалов и изготовление кабины.



По планам разработчиков сборка всей конструкции должна завершиться в 2021 году.



Ранее Лайф сообщал, что серийные поставки самолёта начнутся в 2028–2029 году. Авиакомплекс будет оснащён ракетами с дальностью действия до 7000 километров. Строительство первого стратегического "стелс"-бомбардировщика ПАК ДА начали в России. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на источники ТАСС в военном ведомстве. Отмечается, что строительство проходит в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации".К данному моменту завершена разработка рабочей конструкторской документации. Начались поставка материалов и изготовление кабины.По планам разработчиков сборка всей конструкции должна завершиться в 2021 году.Ранее Лайф сообщал, что серийные поставки самолёта начнутся в 2028–2029 году. Авиакомплекс будет оснащён ракетами с дальностью действия до 7000 километров. life.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: Стелс, самолет, ракеты, конструкция География: Россия — статья прочитана 104 раза Комментарии