Более 100 вернувшихся в Германию исламистов имеют боевую подготовку 🔊 Воспроизвести



По данным МВД, более тысячи человек из Германии могли принимать участие в боевых действиях в Сирии и Ираке, около трети из них вернулись. В отношении них проводятся расследования, сообщает



Более ста вернувшихся в Германию участников исламистских группировок принимали активное участие в боевых действиях в Ираке или Сирии или получили боевую подготовку, сообщило в воскресенье, 24 мая, информагентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел Германии. По данным МВД, более тысячи человек из Германии могли принимать участие в боевых действиях в Сирии и Ираке, около трети из них вернулись. В отношении них проводятся расследования, сообщает DW Более ста вернувшихся в Германию участников исламистских группировок принимали активное участие в боевых действиях в Ираке или Сирии или получили боевую подготовку, сообщило в воскресенье, 24 мая, информагентство dpa со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел Германии. С 2014 года террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) захватила значительную часть северной и восточной частей Ирака, а позже распространила свое влияние на обширные регионы соседней Сирии, где идет гражданская война. Однако в последующие годы группировка потерпела сокрушительное поражение в Ираке и утратила практически все захваченные ею территории в Сирии, что заставило воевавших в рядах ИГ исламистов из разных стран покинуть районы боевых действий.



Все вернувшиеся в Германию исламисты остаются в центре внимания полиции, в отношении них проводятся расследования и судебные процессы. Число приговоров, по словам представителя МВД, находится "в двузначном диапазоне".



Помимо уголовного преследования и наблюдения органов безопасности проводится также реинтеграция и дерадикализация, уверяют в МВД. Ранее Федеральное ведомство по охране конституции объявило, что, по его подсчетам, в ФРГ есть около 2080 потенциально опасных исламистов. dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Германия, Ирак, Сирия, ИГ, террористы — статья прочитана 143 раза Комментарии