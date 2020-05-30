Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе >> Женщина-трансгендер впервые стала мэром города во Франции
Загрузка...

Женщина-трансгендер впервые стала мэром города во Франции



Совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко, сообщает ВВС.

55-летний кандидат выступала с программой сохранения окружающей среды и развития местной экономики. Она стала первым во Франции мэром-открытым трансгендером.

Мари Ко, по образованию агротехник, попросила всех обращаться к ней "мадам мэр".
Тиюа-ле-Маршен - городок с населением около 600 человек на северо-востоке страны, недалеко от границы с Бельгией.

Муниципальные выборы там прошли в марте и принесли победу списку "Решая Вместе", по которому баллотировалась и Мари Ко. Мэр Тиюа-ле-Маршен избирается не гражданами напрямую, а 15 членами совета коммуны, 14 из которых в субботу отдали свои голоса Ко.

После избрания Ко заявила агентству Франс пресс, что она "не активистка", и намерена сосредоточиться не на гендерных проблемах, а на делах муниципалитета.

"Люди избрали меня не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Когда ситуация становится нормальной, тебя перестают отличать от остальных", - сказала она.

"Присутствие трансгендеров в обществе и преодоление направленных против них фобий зависит, в том числе, от выполнения ими политических и общественных обязанностей. Мои поздравления Мари Ко!" - написала в "Твиттере" министр Франции по вопросам гендерного равенства Марлен Шаппа.

Выборы в Тиюа-ле-Маршен показали, что французы становятся более прогрессивными и голосуют, исходя из достоинств индивидуума, а не гендерной принадлежности, заявила соосновательница национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико.
Загрузка...
bbc.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: мэр, Франция, трансгендер
статья прочитана 154 раза
добавлена сегодня, 30 мая, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка