Загрузка... Женщина-трансгендер впервые стала мэром города во Франции 🔊 Воспроизвести



Совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко, сообщает



55-летний кандидат выступала с программой сохранения окружающей среды и развития местной экономики. Она стала первым во Франции мэром-открытым трансгендером.



Мари Ко, по образованию агротехник, попросила всех обращаться к ней "мадам мэр". Совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко, сообщает ВВС 55-летний кандидат выступала с программой сохранения окружающей среды и развития местной экономики. Она стала первым во Франции мэром-открытым трансгендером.Мари Ко, по образованию агротехник, попросила всех обращаться к ней "мадам мэр". Тиюа-ле-Маршен - городок с населением около 600 человек на северо-востоке страны, недалеко от границы с Бельгией.



Муниципальные выборы там прошли в марте и принесли победу списку "Решая Вместе", по которому баллотировалась и Мари Ко. Мэр Тиюа-ле-Маршен избирается не гражданами напрямую, а 15 членами совета коммуны, 14 из которых в субботу отдали свои голоса Ко.



После избрания Ко заявила агентству Франс пресс, что она "не активистка", и намерена сосредоточиться не на гендерных проблемах, а на делах муниципалитета.



"Люди избрали меня не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Когда ситуация становится нормальной, тебя перестают отличать от остальных", - сказала она.



"Присутствие трансгендеров в обществе и преодоление направленных против них фобий зависит, в том числе, от выполнения ими политических и общественных обязанностей. Мои поздравления Мари Ко!" - написала в "Твиттере" министр Франции по вопросам гендерного равенства Марлен Шаппа.



Выборы в Тиюа-ле-Маршен показали, что французы становятся более прогрессивными и голосуют, исходя из достоинств индивидуума, а не гендерной принадлежности, заявила соосновательница национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико. Загрузка... bbc.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: мэр, Франция, трансгендер — статья прочитана 154 раза Комментарии