Cуд в Германии признал право автовладельцев потребовать у VW деньги назад 🔊 Воспроизвести Общая сумма компенсаций, выплаченных VW по "дизельгейту", измеряется миллиардами евро



Сумма компенсации, которую могут потребовать у концерна владельцы автомобилей VW, пострадавшие в рамках "дизельного скандала", должна учитывать пробег автомобиля, постановила Федеральная судебная палата Германии, сообщает Сумма компенсации, которую могут потребовать у концерна владельцы автомобилей VW, пострадавшие в рамках "дизельного скандала", должна учитывать пробег автомобиля, постановила Федеральная судебная палата Германии, сообщает DW Владельцы автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями, пострадавшие в связи с так называемым "дизельным скандалом", имеют право вернуть концерну VW свои машины, потребовав назад деньги. Так постановила в понедельник, 25 мая, Федеральная судебная палата Германии в Карлсруэ. Сумма, которую концерн должен вернуть обманутым клиентам, однако, будет учитывать пробег возвращаемых автомобилей, подчеркнули в судебной инстанции.



Речь идет о прецеденте, в связи с которым Федеральная судебная палата подтвердила решение, вынесенное ранее высшим земельным судом в Кобленце в пользу владельца подержанного автомобиля VW Sharan. Концерн Volkswagen должен выплатить клиенту 25 600 евро плюс проценты, решил земельный суд. Истец утверждал, что поверил рекламе и был убежден, что покупает машину, лишь незначительно загрязняющую окружающую среду.



Концерн Volkswagen и "дизельный скандал"



В сентябре 2015 года руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.



О своем желании получить от концерна Volkswagen компенсации в рамках "дизельгейта" в Германии заявили около 90 процентов автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций.



30 апреля автопроизводитель из Вольфсбурга сообщил, что в рамках мирового соглашения выплатит 235 тысячам владельцев автомобилей в Германии компенсации на общую сумму 750 млн евро. Еще в 17 тысячах случаев проверка пока не завершена. dw.com Категории: экономика, авто, в мире, чп и криминал Ключевые слова: скандал, возврат, Volkswagen, дизель — статья прочитана 205 раз Комментарии