Время для правды. Савченко впервые дала интервью российскому телеканалу 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире российского телеканала НТВ заявила о готовности свидетельствовать в будущем о том, что происходило на Украине в период президентства Петра Порошенко, сообщает



"На самом деле эти показания где-то хранятся, я готова в дальнейшем свидетельствовать правдиво о том, что происходило в Украине, как для внутреннего расследования в Украине, так и для внешнего расследования, потому что мировая коррупция очень вредит Украине", – сказала она в интервью программе "Новые русские сенсации".



Она подчеркнула, что коррупция и на Украине, и во всем мире "расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей".



"Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский – все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить", – подчеркнула экс-нардеп. Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире российского телеканала НТВ заявила о готовности свидетельствовать в будущем о том, что происходило на Украине в период президентства Петра Порошенко, сообщает РАДИО СПУТНИК "На самом деле эти показания где-то хранятся, я готова в дальнейшем свидетельствовать правдиво о том, что происходило в Украине, как для внутреннего расследования в Украине, так и для внешнего расследования, потому что мировая коррупция очень вредит Украине", – сказала она в интервью программе "Новые русские сенсации".Она подчеркнула, что коррупция и на Украине, и во всем мире "расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей"."Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский – все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить", – подчеркнула экс-нардеп. radiosputnik.ria.ru Категории: общество, политика Ключевые слова: интервью, Майдан, Порошенко, Савченко География: Украина — статья прочитана 73 раза Комментарии