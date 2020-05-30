Сервис проката автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве 🔊 Воспроизвести Прокатный пункт Hertz в американском штате Нью-Джерси



Hertz объяснил ходатайства о банкротстве падением выручки в свете распространения SARS-CoV-2. Корпорация с более чем вековой историей не договорилась с кредиторами о сокращении выплат по лизингу, сообщает Hertz объяснил ходатайства о банкротстве падением выручки в свете распространения SARS-CoV-2. Корпорация с более чем вековой историей не договорилась с кредиторами о сокращении выплат по лизингу, сообщает DW Корпорация Hertz Global Holdings, оказывающая услуги по прокату автомобилей, и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде подали добровольные ходатайства о реорганизации в суд по делам о банкротстве Соединенных Штатов. Решение обусловлено сохранением неопределенности в вопросе сроков восстановления выручки и полного открытия рынка подержанных автомобилей для продаж, говорится в сообщении Hertz, опубликованном в пятницу, 22 мая. Требуемые процедуры в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве не затронут основные операционные регионы корпорации, в том числе Европу, Австралию и Новую Зеландию, подчеркнули в Hertz.



Виновник банкротства - коронавирус



Распространение коронавируса SARS-CoV-2 привело к резкому падению выручки корпорации и числа количества заказов, отмечается в сообщении. Неопределенность сохраняется несмотря на то, что корпорация немедленно приняла меры по защите здоровья сотрудников и клиентов, исключению всех несущественных расходов и сохранению ликвидности.



Компании не удалось достичь соглашений с кредиторами о долгосрочном сокращении платежей по операционному лизингу транспортных средств. В распоряжении Hertz имеется 1 млрд долларов США наличными на поддержку текущей деятельности.



Компания Hertz была основана в 1918 году. К моменту банкротства бренд включал в себя 10 000 пунктов проката в 145 странах.



В 2017 году Hertz ушла из России после того, как компания "Ричмонд транспортные услуги", которая работала под ее брендом, обанкротилась, напоминает агентство РБК. dw.com Категории: экономика, общество, авто, в мире Ключевые слова: экономика, банкротство, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Hertz — статья прочитана 114 раз Комментарии