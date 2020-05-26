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Токаев и Додон посетят парад Победы в Москве 24 июня

РИА Новости


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и молдавский лидер Игорь Додон приняли приглашение российского лидера Владимира Путина посетить парад Победы, который пройдёт в Москве 24 июня сообщает RT.



«В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Путиным получил приглашение принять участие в качестве почётного гостя в параде Победы на Красной площади 24 июня», — написал президент Казахстана в своём Twitter.

Он добавил, что принял приглашение «с благодарностью».

Также парад посетит президент Молдавии Игорь Додон. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила помощник главы республики Кармена Стерпу.

Ранее Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.
Категории: общество, история
Ключевые слова: война, история, память, парад Победы, гости
География: Россия
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добавлена сегодня, 26 мая, 20:00

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