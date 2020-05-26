Токаев и Додон посетят парад Победы в Москве 24 июня 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и молдавский лидер Игорь Додон приняли приглашение российского лидера Владимира Путина посетить парад Победы, который пройдёт в Москве 24 июня сообщает



Бүгін Ресей Президенті В.Путинмен телефон арқылы сөйлесу барысында 24 маусым күні Қызыл алаңда өтетін Жеңіс парадына құрметті қонақ ретінде қатысуға шақырту алдым. Шақыртуды ризашылықпен қабылдадым. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 26, 2020



«В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Путиным получил приглашение принять участие в качестве почётного гостя в параде Победы на Красной площади 24 июня», — написал президент Казахстана в своём Twitter.



Он добавил, что принял приглашение «с благодарностью».



Также парад посетит президент Молдавии Игорь Додон. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила помощник главы республики Кармена Стерпу.



Ранее Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и молдавский лидер Игорь Додон приняли приглашение российского лидера Владимира Путина посетить парад Победы, который пройдёт в Москве 24 июня сообщает RT «В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Путиным получил приглашение принять участие в качестве почётного гостя в параде Победы на Красной площади 24 июня», — написал президент Казахстана в своём Twitter.Он добавил, что принял приглашение «с благодарностью».Также парад посетит президент Молдавии Игорь Додон. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила помощник главы республики Кармена Стерпу.Ранее Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня. Категории: общество, история Ключевые слова: война, история, память, парад Победы, гости География: Россия — статья прочитана 126 раз Комментарии