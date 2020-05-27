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Названа основная мишень коронавируса в организме



Американские медики пришли к выводу, что больше всего воздействию новой коронавирусной инфекции подвержены не легкие, а эритроциты.

«COVID-2019 не вызывает пневмонию или ОРЗ. Мы лечим неправильную болезнь», – считает американский нефролог Хани Мухфуз, комментируя исследование, опубликованное на портале ChemRxiv, передает ВЗГЛЯД.

По его словам, главной мишенью коронавируса являются эритроциты, которые в случае поражения теряют способность выполнять свою основную функцию – переносить кислород. Именно по этой причине во время коронавируса внутренние органы страдают от недостатка кислорода.

В апреле также сообщалось, что усиление воспалительных процессов и появление «матового стекла» в легких у пациентов, результат теста на коронавирус у которых оказался положительным, происходит из-за повреждения у заболевших гемоглобина – важного транспортного белка человека. К такому выводу пришли китайские ученые. Позже их выводы подтвердили медики из Италии.
vz.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: вакцина, США, лечение, Китай, вирус, пандемия
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добавлена сегодня, 27 мая, 12:00

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