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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Названа основная мишень коронавируса в организме
Американские медики пришли к выводу, что больше всего воздействию новой коронавирусной инфекции подвержены не легкие, а эритроциты.
«COVID-2019 не вызывает пневмонию или ОРЗ. Мы лечим неправильную болезнь», – считает американский нефролог Хани Мухфуз, комментируя исследование, опубликованное на портале ChemRxiv, передает ВЗГЛЯД.
По его словам, главной мишенью коронавируса являются эритроциты, которые в случае поражения теряют способность выполнять свою основную функцию – переносить кислород. Именно по этой причине во время коронавируса внутренние органы страдают от недостатка кислорода.
В апреле также сообщалось, что усиление воспалительных процессов и появление «матового стекла» в легких у пациентов, результат теста на коронавирус у которых оказался положительным, происходит из-за повреждения у заболевших гемоглобина – важного транспортного белка человека. К такому выводу пришли китайские ученые. Позже их выводы подтвердили медики из Италии.
vz.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
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