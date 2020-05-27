Dir Болгария : Румен Радев напомнил, что Россия получила свою письменность от Болгарии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Витвицкий



В Болгарии бурно обсуждают выставку, организованную посольством России. Она посвящена создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию. Некоторые комментаторы забывают, что Россия получила от святых братьев кириллицу, а Болгария от России — освобождение от османского ига и восстановление государственности.



В минувшее воскресенье президент Болгарии Румен Радев поздравил учителей, детей, ученых, священнослужителей и всех деятелей искусства с Днем болгарского просвещения и культуры, а также днем славянской письменности.



«Это наш уникальный, светлый болгарский праздник, это, прежде всего, праздник духа, объединяющий нас вечной силой болгарской культуры и просвещения, он заставляет нас гордиться нашим вкладом как цивилизации в мировое культурное богатство, духовное развитие всех славянских народов, — сказал президент журналистам. — Сегодня мы чувствуем свое единство, и мы должны так себя чувствовать — с нашим алфавитом, с нашим языком, с нашей общей исторической и культурной памятью». В минувшее воскресенье президент Болгарии Румен Радев поздравил учителей, детей, ученых, священнослужителей и всех деятелей искусства с Днем болгарского просвещения и культуры, а также днем славянской письменности.«Это наш уникальный, светлый болгарский праздник, это, прежде всего, праздник духа, объединяющий нас вечной силой болгарской культуры и просвещения, он заставляет нас гордиться нашим вкладом как цивилизации в мировое культурное богатство, духовное развитие всех славянских народов, — сказал президент журналистам. — Сегодня мы чувствуем свое единство, и мы должны так себя чувствовать — с нашим алфавитом, с нашим языком, с нашей общей исторической и культурной памятью».



«Я думаю, что мы должны больше обращаться к таким всемирно известным ученым, как русский академик Дмитрий Лихачев, который говорил, что „Болгарии мы обязаны нашей духовностью, нашим духовным началом, началом русской литературы‟. Из Болгарии мы получили, как он сам говорит, „церковнославянский язык как в устной, так и в письменной форме, и этот высший слой языка, полюс духовности‟», — сказал президент, подчеркнув, что этим все и сказано.



Выставка Российского культурного центра в Софии представляет Кирилла и Мефодия реформаторами славянской азбуки и создателями церковнославянского языка. Экспозиция сделана Московским государственным объединенным музеем-заповедником (МГОМЗ). На выставке представлена икона святого равноапостольного Кирилла XVII века. Под ней написано, что св. Кирилл по прозвищу Философ (827-869) и его брат Мефодий Моравский были выходцами из греческого города Солунь и были реформаторами славянского алфавита, а также создателями церковнославянского языка и первыми распространителями грамотности и просвещения на Руси.



Эта презентация возмутила многих общественных деятелей и ученых. Три года назад президент России Владимир Путин заявил в Скопье, что русская письменность пришла с македонских земель.



Накануне 9 сентября 2019 года в Российском культурно-информационном центре была открыта выставка, посвященная 75-летию «освобождения Восточной Европы от нацизма», в которой подчеркивался вклад СССР.



Вице-президент Илиана Йотова поздравила всех наших соотечественников за рубежом с сегодняшним праздником и поблагодарила их за масштабное участие в ее инициативе «Все народы обнажены без книг» («Голи са без книги всички народи»). Она сообщила, что к настоящему моменту получила сотни видеороликов с болгарскими стихами, песнями и отрывками из книг, а самому юному участнику 3 года. «Я хочу поздравить их и сказать им, что в эти трудные времена язык снова стал тем, что нас сблизило», — сказала вице-президент. Она также поздравила деятелей искусства, создающих болгарскую культуру, и пожелала им мужества, подчеркнув, что институции у них в долгу, и что мы, как граждане, должны помочь им в ближайшие месяцы, чтобы болгарская культура смогла выжить.



По случаю Дня болгарского образования и культуры и славянской письменности президент Румен Радев и вице-президент Илиана Йотова возложили цветы к памятнику святым братьям Кириллу и Мефодию перед Национальной библиотекой Святых Кирилла и Мефодия.



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Комментарии:



БГ



Этот праздник нужно переименовать и праздновать как «День болгарской письменности и культуры»!!!



4598



Солунских «греков» тот факт, что официальный язык — греческий, не делает греками. В Солуни жили и фракийцы, и по всей Византии жили не только греки, и не все императоры были греками, равно как и патриархи. Посольство умышленно связывает Византию с Россией, третьим Римом. Это их глупости. Естественно, вся эта провокация была спланирована.



Асд



Хорошо, хочу задать несколько элементарных вопросов. Кирилл и Мефодий были болгарами? Алфавит они создали по собственному желанию или кто-то им приказал его создать? А название «Византия» знаешь, откуда происходит?



Сдф



Святые Кирилл и Мефодий (на греческом Κύριλλος καὶ Μεθόδιος и на церковнославянском Кѷриллъ и Меѳодїи) — два брата-теолога, родившиеся в Солуни (Византия), в IX веке, развивавшие миссионерскую деятельность в качестве проповедников христианства среди разных народов. Братья родились в Солуни и были детьми верховного византийского военачальника — друнгария (командира небольшого кавалерийского подразделения сухопутной провинциальной армии — прим. пер.) Леона, известного также как Лев.



...



Ничего удивительного, русская неблагодарность и наглость — причина, почему их ненавидят не только славянские народы, но и весь мир! Так им и надо!



5654



С праздником всех. Однако мы все-таки пишем на кириллице, созданной учениками Кирилла в Преславской и Охридской школах. Глаголицу можно отнести к славянскому письму, созданному в Великой Моравии, но кириллица — это болгарский алфавит на болгарском языке. Только потом она распространилась на Русь. Сначала церковные книги были на глаголице, скажем, на церковнославянском языке, но после введения кириллицы они стали писаться на староболгарском языке.



питам за един приятел



С 1396 по 1878 год наверняка османы использовали наш болгарский алфавит? Радев этого не сказал, не сказал он также, кто написал название нашей страны на карте мира после пяти веков ее отсутствия.



***



Данную тему также прокомментировали читатели издания «Факти», статья «Румен Радев: Россия получила свою письменность из Болгарии»:



Братя вовеки



Россия получила письменность от Болгарии! Как и религию, иначе сейчас могла бы быть мусульманской страной. А Болгария получила от России свое освобождение и восстановление своей государственности.



Даааа



Браво, г-н президент, сказали четко и понятно, без яда, которым так любят плевать в Россию «атланты»



Гост



Ну конечно же, не были бы Адам и Ева македонцами, не было бы никакого Кирилла и никаких букв.



Да припомня



Атланты хотели, чтобы мы перешли на латиницу и отказались от «русского» алфавита. Даже у Петрчо Стоянова были такие идеи



Бай Стою касапина



Иногда может сказать что-то умное. Лишь бы только не навлек на себя этим гнев Путина



Последния софиянец



Людмила Живкова тоже так кричала и утонула в ванной. Будьте осторожны



А туй то



20 лет назад один другой наш «президент» предложил устроить дебаты, чтобы заменить кириллицу на латиницу. По его мнению, все развитые страны пишут на латинице. Как легко все получалось — поменял алфавит и все, ты уже развитая страна. Везет нам на политиков.



***



Читатели издания «Дневник» обсудили эту тему в комментариях к статье «Радев: Россия получила свою письменность из Болгарии»:



2LOOP



Прорыв! Приятно слышать такие слова даже от человека, которого не поддерживаешь



znaya



В который раз Россия. На любом официальном празднике вспоминаем о России. Глупости. Нужно просто сделать 24 мая национальным праздником и не нужно больше заострять внимание по данному вопросу.



bez_ime2



Во главе государства стоят два «болгарских» генерала, и ни один из них не осмелился осудить провокацию Кремля…



andreas_hofer



В первый раз могу похвалить своего президента, только с одним замечанием, конечно же: в то время и вплоть до XVIII века не было такого зверя — России.



realguru



Оттаскают Радева за уши. Как он может говорить такие вещи, их же Ленин изобрел, вы что.



Yard



Кириллицей пользуются в Болгарии, Македонии, России, на Украине и в Белоруссии. Латиницей пользуются в Польше, Чехии, Словакии, Словении и Хорватии. Сербия, Черногория и Босния используют и кириллицу, и латиницу. И вот мне интересно, где именно используется алфавит Кирилла и Мефодия (глаголица), и как это он так объединил «славянский мир».



Norman Granz



Не знаю, чего ему это стоило, но такая позиция заслуживает уважения. Теперь посмотрим, потребует ли наш МИД объяснения у Макарова за гнусную провокацию с выставкой.



Автор: Виктор Стефанов для Dnes.dir.bg, Болгария, перевод



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«Вся эта гнусь не свойственна болгарскому народу. Она занесена извне», – сказал газете



«Иначе как словом «бред», такие высказывания назвать нельзя. Первый раз я попал в Болгарию в 1975 году, а последний раз – в 2019-м. Кстати, именно там я познакомился со своей женой, хоть она и русская. Общался я и с президентом Болгарии, и с министром культуры этой страны, с парламентариями, представителями правящей партии и оппозиции. То есть я общался с огромным количеством людей, но ничего подобного я не видел и не слышал», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.



«Если и есть там отдельные деятели, то, как говорят в Британии, в каждом стаде своя черная овца. В Болгарии иногда слышны выступления, мол, русские не освободили Болгарию в 19-м веке от турок, а затормозили развитие страны. Но чтобы кто-то серьезно говорил про отрицание значения Болгарии в деле продвижения письменности, иконописи, православия – это полный бред», – подчеркнул Климов.



«Широкий пласт культуры, который у нас базируется на византийстве, по-другому вряд ли мог попасть в Россию. Серьезные люди этого никогда не отрицали. Но вставать в шесть утра и говорить «слава болгарскому народу за то, что он тысячу лет назад нам помог» – это, пожалуй, чересчур», – добавил сенатор.



«Возможно, эта мелочная возня связана с особенностями политического «распорядка дня», ведь в Болгарии приближаются электоральные события. Поэтому я не исключаю, что подобные заявления связаны именно с подготовкой к выборам», – предположил сенатор.



Он также напомнил о преследовании в Болгарии Николая Малинова – лидера общества «Русофилы», который в прошлом году из рук президента России получил орден Дружбы.



«Позже его пытались упечь в тюрьму по подозрению в шпионаже. Произошло это после того, как Малинов предложил сделать движение друзей России международным. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, дело против него разваливается. Но в роли инициаторов расследования выступили прокуратура Болгарии и посольство США. Даже Трамп высказывался на эту тему. Вот, как говорится, откуда уши растут. Американцам, понятное дело, не хочется терять контроль над Балканами», – продолжил сенатор.



«Потому я могу авторитетно заявить, что вся эта гнусь не свойственна болгарскому народу. Она занесена извне, и я уже рассказал, из каких адресов», – резюмировал Климов.



Ранее болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия якобы игнорирует роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.



По словам Стамболиева, выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает «факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении». «Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием...» – заявил журналист.



Стамболиев считает, что Москва «вместо того, чтобы благодарить» болгар, якобы скрывает и даже полностью отрицает их роль и значение в крещении Руси и создании литературы страны. «Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой», – добавил писатель.



День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.



В 2017 году представитель МИД России Мария Захарова, комментируя аналогичные высказывания ряда болгарских политиков, заявила, что в России никто не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Она указывала, что такой праздник, как День славянской письменности, должен способствовать сближению народов, а не становиться причиной конфликтов. На просьбу прокомментировать выставку в Российском культурном институте в связи с ролью святых братьев [Кирилла и Мефодия] глава государства напомнил, что свой комментарий он дал в прошлом году с трибуны Экономического форума в Санкт-Петербурге. Тогда Радев отметил, что Россия получила свою письменность от Болгарии, и что с болгарских земель на Русь пришло христианство и староболгарский церковнославянский язык.«Я думаю, что мы должны больше обращаться к таким всемирно известным ученым, как русский академик Дмитрий Лихачев, который говорил, что „Болгарии мы обязаны нашей духовностью, нашим духовным началом, началом русской литературы‟. Из Болгарии мы получили, как он сам говорит, „церковнославянский язык как в устной, так и в письменной форме, и этот высший слой языка, полюс духовности‟», — сказал президент, подчеркнув, что этим все и сказано.Выставка Российского культурного центра в Софии представляет Кирилла и Мефодия реформаторами славянской азбуки и создателями церковнославянского языка. Экспозиция сделана Московским государственным объединенным музеем-заповедником (МГОМЗ). На выставке представлена икона святого равноапостольного Кирилла XVII века. Под ней написано, что св. Кирилл по прозвищу Философ (827-869) и его брат Мефодий Моравский были выходцами из греческого города Солунь и были реформаторами славянского алфавита, а также создателями церковнославянского языка и первыми распространителями грамотности и просвещения на Руси.Эта презентация возмутила многих общественных деятелей и ученых. Три года назад президент России Владимир Путин заявил в Скопье, что русская письменность пришла с македонских земель.Накануне 9 сентября 2019 года в Российском культурно-информационном центре была открыта выставка, посвященная 75-летию «освобождения Восточной Европы от нацизма», в которой подчеркивался вклад СССР.Вице-президент Илиана Йотова поздравила всех наших соотечественников за рубежом с сегодняшним праздником и поблагодарила их за масштабное участие в ее инициативе «Все народы обнажены без книг» («Голи са без книги всички народи»). Она сообщила, что к настоящему моменту получила сотни видеороликов с болгарскими стихами, песнями и отрывками из книг, а самому юному участнику 3 года. «Я хочу поздравить их и сказать им, что в эти трудные времена язык снова стал тем, что нас сблизило», — сказала вице-президент. Она также поздравила деятелей искусства, создающих болгарскую культуру, и пожелала им мужества, подчеркнув, что институции у них в долгу, и что мы, как граждане, должны помочь им в ближайшие месяцы, чтобы болгарская культура смогла выжить.По случаю Дня болгарского образования и культуры и славянской письменности президент Румен Радев и вице-президент Илиана Йотова возложили цветы к памятнику святым братьям Кириллу и Мефодию перед Национальной библиотекой Святых Кирилла и Мефодия.***БГЭтот праздник нужно переименовать и праздновать как «День болгарской письменности и культуры»!!!4598Солунских «греков» тот факт, что официальный язык — греческий, не делает греками. В Солуни жили и фракийцы, и по всей Византии жили не только греки, и не все императоры были греками, равно как и патриархи. Посольство умышленно связывает Византию с Россией, третьим Римом. Это их глупости. Естественно, вся эта провокация была спланирована.АсдХорошо, хочу задать несколько элементарных вопросов. Кирилл и Мефодий были болгарами? Алфавит они создали по собственному желанию или кто-то им приказал его создать? А название «Византия» знаешь, откуда происходит?СдфСвятые Кирилл и Мефодий (на греческом Κύριλλος καὶ Μεθόδιος и на церковнославянском Кѷриллъ и Меѳодїи) — два брата-теолога, родившиеся в Солуни (Византия), в IX веке, развивавшие миссионерскую деятельность в качестве проповедников христианства среди разных народов. Братья родились в Солуни и были детьми верховного византийского военачальника — друнгария (командира небольшого кавалерийского подразделения сухопутной провинциальной армии — прим. пер.) Леона, известного также как Лев....Ничего удивительного, русская неблагодарность и наглость — причина, почему их ненавидят не только славянские народы, но и весь мир! Так им и надо!5654С праздником всех. Однако мы все-таки пишем на кириллице, созданной учениками Кирилла в Преславской и Охридской школах. Глаголицу можно отнести к славянскому письму, созданному в Великой Моравии, но кириллица — это болгарский алфавит на болгарском языке. Только потом она распространилась на Русь. Сначала церковные книги были на глаголице, скажем, на церковнославянском языке, но после введения кириллицы они стали писаться на староболгарском языке.питам за един приятелС 1396 по 1878 год наверняка османы использовали наш болгарский алфавит? Радев этого не сказал, не сказал он также, кто написал название нашей страны на карте мира после пяти веков ее отсутствия.***Данную тему также прокомментировали читатели издания «Факти», статья «Румен Радев: Россия получила свою письменность из Болгарии»:Братя вовекиРоссия получила письменность от Болгарии! Как и религию, иначе сейчас могла бы быть мусульманской страной. А Болгария получила от России свое освобождение и восстановление своей государственности.ДааааБраво, г-н президент, сказали четко и понятно, без яда, которым так любят плевать в Россию «атланты»ГостНу конечно же, не были бы Адам и Ева македонцами, не было бы никакого Кирилла и никаких букв.Да припомняАтланты хотели, чтобы мы перешли на латиницу и отказались от «русского» алфавита. Даже у Петрчо Стоянова были такие идеиБай Стою касапинаИногда может сказать что-то умное. Лишь бы только не навлек на себя этим гнев ПутинаПоследния софиянецЛюдмила Живкова тоже так кричала и утонула в ванной. Будьте осторожныА туй то20 лет назад один другой наш «президент» предложил устроить дебаты, чтобы заменить кириллицу на латиницу. По его мнению, все развитые страны пишут на латинице. Как легко все получалось — поменял алфавит и все, ты уже развитая страна. Везет нам на политиков.***Читатели издания «Дневник» обсудили эту тему в комментариях к статье «Радев: Россия получила свою письменность из Болгарии»:2LOOPПрорыв! Приятно слышать такие слова даже от человека, которого не поддерживаешьznayaВ который раз Россия. На любом официальном празднике вспоминаем о России. Глупости. Нужно просто сделать 24 мая национальным праздником и не нужно больше заострять внимание по данному вопросу.bez_ime2Во главе государства стоят два «болгарских» генерала, и ни один из них не осмелился осудить провокацию Кремля…andreas_hoferВ первый раз могу похвалить своего президента, только с одним замечанием, конечно же: в то время и вплоть до XVIII века не было такого зверя — России.realguruОттаскают Радева за уши. Как он может говорить такие вещи, их же Ленин изобрел, вы что.YardКириллицей пользуются в Болгарии, Македонии, России, на Украине и в Белоруссии. Латиницей пользуются в Польше, Чехии, Словакии, Словении и Хорватии. Сербия, Черногория и Босния используют и кириллицу, и латиницу. И вот мне интересно, где именно используется алфавит Кирилла и Мефодия (глаголица), и как это он так объединил «славянский мир».Norman GranzНе знаю, чего ему это стоило, но такая позиция заслуживает уважения. Теперь посмотрим, потребует ли наш МИД объяснения у Макарова за гнусную провокацию с выставкой.Автор: Виктор Стефанов для Dnes.dir.bg, Болгария, перевод ИноСМИ ---------------------------«Вся эта гнусь не свойственна болгарскому народу. Она занесена извне», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал обвинение со стороны болгарского писателя Огняна Стамболиева в том, что Россия якобы игнорирует роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.«Иначе как словом «бред», такие высказывания назвать нельзя. Первый раз я попал в Болгарию в 1975 году, а последний раз – в 2019-м. Кстати, именно там я познакомился со своей женой, хоть она и русская. Общался я и с президентом Болгарии, и с министром культуры этой страны, с парламентариями, представителями правящей партии и оппозиции. То есть я общался с огромным количеством людей, но ничего подобного я не видел и не слышал», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.«Если и есть там отдельные деятели, то, как говорят в Британии, в каждом стаде своя черная овца. В Болгарии иногда слышны выступления, мол, русские не освободили Болгарию в 19-м веке от турок, а затормозили развитие страны. Но чтобы кто-то серьезно говорил про отрицание значения Болгарии в деле продвижения письменности, иконописи, православия – это полный бред», – подчеркнул Климов.«Широкий пласт культуры, который у нас базируется на византийстве, по-другому вряд ли мог попасть в Россию. Серьезные люди этого никогда не отрицали. Но вставать в шесть утра и говорить «слава болгарскому народу за то, что он тысячу лет назад нам помог» – это, пожалуй, чересчур», – добавил сенатор.«Возможно, эта мелочная возня связана с особенностями политического «распорядка дня», ведь в Болгарии приближаются электоральные события. Поэтому я не исключаю, что подобные заявления связаны именно с подготовкой к выборам», – предположил сенатор.Он также напомнил о преследовании в Болгарии Николая Малинова – лидера общества «Русофилы», который в прошлом году из рук президента России получил орден Дружбы.«Позже его пытались упечь в тюрьму по подозрению в шпионаже. Произошло это после того, как Малинов предложил сделать движение друзей России международным. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, дело против него разваливается. Но в роли инициаторов расследования выступили прокуратура Болгарии и посольство США. Даже Трамп высказывался на эту тему. Вот, как говорится, откуда уши растут. Американцам, понятное дело, не хочется терять контроль над Балканами», – продолжил сенатор.«Потому я могу авторитетно заявить, что вся эта гнусь не свойственна болгарскому народу. Она занесена извне, и я уже рассказал, из каких адресов», – резюмировал Климов.Ранее болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия якобы игнорирует роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.По словам Стамболиева, выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, якобы не упоминает «факт, что болгары на протяжении веков играли важную роль в просвещении». «Таким образом, Россия официально вычеркнула Болгарию из истории письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием...» – заявил журналист.Стамболиев считает, что Москва «вместо того, чтобы благодарить» болгар, якобы скрывает и даже полностью отрицает их роль и значение в крещении Руси и создании литературы страны. «Они даже попытались присвоить кириллицу и сделать ее своей азбукой», – добавил писатель.День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, уроженцев города Солунь (Фессалоники), которые создали алфавит и дали начало письменности славян.В 2017 году представитель МИД России Мария Захарова, комментируя аналогичные высказывания ряда болгарских политиков, заявила, что в России никто не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности. Она указывала, что такой праздник, как День славянской письменности, должен способствовать сближению народов, а не становиться причиной конфликтов. inosmi.ru vz.ru Категории: политика, культура, в Европе, история Ключевые слова: Россия, русский язык, образование, запрет, культура, Болгария — статья прочитана 161 раз Комментарии