США не намерены вносить ограничения в свою систему ПРО 🔊 Воспроизвести Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли © EPA-EFE/Valda Kalnina



США не представляют возможным сокращение своих средств противоракетной обороны, но готовы обсуждать этот вопрос с Россией. С таким утверждением выступил в четверг спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Хадсона, сообщает



"Президент [США] Дональд Трамп ясно дал понять, что он не допустит ограничений в американской противоракетной обороне, - сказал Биллингсли. - Однако Россия - независимое государство, и [замглавы МИД РФ Сергей] Рябков обозначил в нашей беседе, что он намерен поднять вопрос ПРО, а также ряд других тем. Поэтому, уверен, мы будем это обсуждать". США не представляют возможным сокращение своих средств противоракетной обороны, но готовы обсуждать этот вопрос с Россией. С таким утверждением выступил в четверг спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Хадсона, сообщает ТАСС "Президент [США] Дональд Трамп ясно дал понять, что он не допустит ограничений в американской противоракетной обороне, - сказал Биллингсли. - Однако Россия - независимое государство, и [замглавы МИД РФ Сергей] Рябков обозначил в нашей беседе, что он намерен поднять вопрос ПРО, а также ряд других тем. Поэтому, уверен, мы будем это обсуждать". "Как мне кажется, русские должны будут сделать невероятное предложение, даже не знаю, что бы это могло быть, чтобы президент изменил свою точку зрения по этому вопросу, если это вообще возможно, - подчеркнул спецпредставитель главы американской администрации. - Мы поговорим, но я не ожидаю каких-либо ограничений".



Ранее Рябков заявлял о том, что планы США провести испытания новейшей модификации противоракеты SM-3 Block IIA по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты, подтверждают, что США начинают отработку своей системы противоракетной обороны против России. По его словам, в Москве с озабоченностью следят за тем, как США продолжают совершенствовать свои возможности в сфере ПРО.



Продление ДСНВ



Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил 19 мая, что РФ и США планируют провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности. По словам главы российского дипведомства, ранее он с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео договорился установить контакты между Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Их разговор состоялся 8 мая.



Рябков 11 мая заявил ТАСС, что Россия предлагает Соединенным Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм.



ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, сокращение, США, Франция, Британия, СНВ-3, боеголовки — статья прочитана 172 раза Комментарии