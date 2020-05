Polskie Radio: Россия будет рада, если Германия сложит ядерный зонтик США в Европе 🔊 Воспроизвести Reuters



Отказ Германии от американского ядерного оружия на своей территории не может быть хорошей идеей, уверен директор German Marshall Fund в Варшаве Михал Барановский. В интервью Polskie Radio он объясняет, что сдерживать всё более агрессивную Россию будет возможно, только пока над Европой раскрыт ядерный зонтик США.



Директор German Marshall Fund* в Варшаве Михал Барановский уверен в том, что слишком рано начинать разговоры о реальном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу в результате выхода Берлина из программы разделения ядерной ответственности. В беседе с Polskie Radio он признаёт, что разговоры об этом идут уже давно, однако лишь в экспертных кругах. Сейчас они доросли до уровня глубокой политической дискуссии, которая касается того, будет ли Германия, участвующая в программе разделения ядерной ответственности, и далее воспринимать себя в качестве центра Запада и Европы. Потому что принятие решения о выходе будет иметь очень серьёзные последствия как для всего НАТО, так и для отношений с Россией в целом. Директор German Marshall Fund* в Варшаве Михал Барановский уверен в том, что слишком рано начинать разговоры о реальном перемещении ядерного оружия из Германии в Польшу в результате выхода Берлина из программы разделения ядерной ответственности. В беседе с Polskie Radio он признаёт, что разговоры об этом идут уже давно, однако лишь в экспертных кругах. Сейчас они доросли до уровня глубокой политической дискуссии, которая касается того, будет ли Германия, участвующая в программе разделения ядерной ответственности, и далее воспринимать себя в качестве центра Запада и Европы. Потому что принятие решения о выходе будет иметь очень серьёзные последствия как для всего НАТО, так и для отношений с Россией в целом.



Михал Барановский обращает внимание на то, что НАТО продолжает оставаться ядерным альянсом, который воспринимает ядерное оружие как элемент сдерживания. Единственные страны в Европе, которые обладают ядерным оружием, — это Франция и Великобритания. Европейский ядерный ответ сейчас просто-напросто нереален. Французы, которые на настоящий момент, после выхода Великобритании из ЕС, остаются последней ядерной державой ЕС, по всей видимости, не особо хотят делиться своим оружием с другими членами НАТО в Европе. Поэтому ядерному зонтику США над Европой пока нет альтернативы.



«Потенциальный перенос ядерного оружия США, о котором сейчас столько говорится, был бы связан с дебатами на тему отношений НАТО — Россия и Запад — Россия. Эти дебаты, безусловно, стали бы очень противоречивыми для всего альянса», — подчёркивает глава German Marshall Fund.



«Будучи экспертом, я полностью согласен с тем, что Основополагающий акт НАТО — Россия был нарушен из-за действий России по крайней мере с 2008 года — то есть войны с Грузией, не говоря уже про агрессию на Украине в 2014 году. Россия полностью сосредотачивается на подрыве миропорядка в плане безопасности в Европе», — подчёркивает Барановский.



При этом он отмечает, что несмотря на всё более агрессивную политику России, есть государства, которые совершенно не хотят отказываться от этого последнего фрагментарного соглашения. В качестве такой страны он как раз приводит Германию, которая хоть и признаёт, что Россия сделала много плохого, но продолжает надеяться на то, что Россия когда-нибудь одумается и вновь станет соблюдать положения этого документа. «На их взгляд, выход НАТО из Основополагающего акта привёл бы к дальнейшей эскалации. Я, однако, с таким мнением не согласен», — добавляет он.



Эксперт обращает внимание и на то, что уже долгое время Россия занимается демонтажем всей структуры договоров, которые связывали Россию и США в плане разоружения в Европе. В то же самое время Россия разрабатывает новые виды ядерного оружия, новые технологии, а также увеличивает свой военный потенциал вблизи границы НАТО — в Калининградской области.



Поэтому, по мнению Барановского, в настоящих условиях отказ Германии от ядерного оружия США никак не может быть хорошей идеей, потому что это единственный способ сдержать Россию. «Эта логика, однако, не убеждает политиков немецкой партии СДПГ. Здесь намного более важное значение имеет их восприятие США и самого президента страны Дональда Трампа в качестве всё менее надёжного союзника, с которым разногласия становятся всё сильнее и от которого они хотят стать менее зависимыми», — объясняет эксперт. Он сожалеет о том, что в отличие от Вашингтона или Варшавы Берлин не воспринимает «вооружённую до зубов» Россию в качестве угрозы. По мнению главы German Marshall Fund, это следует из особенной специфики восприятия России, а не из отсутствия понимания последствий, вызванных её лишь набирающим силу вооружением.



* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.



