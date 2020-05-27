НЦОЗ: хотя ситуацию с коронавирусом удалось обуздать, карантин нужно продолжать 🔊 Воспроизвести



Представители Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) говорят, что ситуация с коронавирусом в стране обуздана, однако они поддерживают решение продлить карантин.



"Случаи (заражения) есть, есть не только очаги, есть завозные случаи, которых становится больше, есть распространение в обществе, оно невелико. Этот вирус и эта инфекция настолько новы, что не установлены определенные эпидемиологические показатели, на основании которых мы совершенно точно могли бы знать, что не стоит больше применять карантин или другие меры", - сказала на пресс-конференции во вторник глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



По ее словам, эпидемиологическая ситуация может считаться совершенно завершенной, если новые случаи не появляются в период продолжительностью два инкубационных периода. Представители Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) говорят, что ситуация с коронавирусом в стране обуздана, однако они поддерживают решение продлить карантин."Случаи (заражения) есть, есть не только очаги, есть завозные случаи, которых становится больше, есть распространение в обществе, оно невелико. Этот вирус и эта инфекция настолько новы, что не установлены определенные эпидемиологические показатели, на основании которых мы совершенно точно могли бы знать, что не стоит больше применять карантин или другие меры", - сказала на пресс-конференции во вторник глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.По ее словам, эпидемиологическая ситуация может считаться совершенно завершенной, если новые случаи не появляются в период продолжительностью два инкубационных периода. "Такой роскоши у нас точно еще нет", - подчеркнула Р. Лингене.



Премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил во вторник, что предлагается продлить карантин до конца июня, соответствующее решение примет в среду правительство.



Оппозиция критикует правительство за продление карантина, а либералы предлагают законом обязать правительство обращаться в сейм для подтверждения карантина.



Нынешнюю ситуацию с распространением вируса в стране Р. Лингене считает обузданной.



"Могу обосновать это тем, что мы можем отследить цепочку распространения каждого случая - это нам удается потому, что количество случаев невелико, оно уменьшается", - сказала она.



По словам представителя НЦОЗ, сейчас число новых случаев коронавируса за 14 дней на 100 тыс. жителей в Литве составляет 5,9 и является одним из самых небольших среди европейских стран.



"Мы находимся в той части стран, в самой лучшей среди стран Европейского экономического пространства: в Эстонии, Латвии и Польше от 6 до 13,5 новых случаев в 14-дневный период на 100 тыс. жителей", - сказала Р. Лингене.



В Швеции этот показатель составляет 74,7 случая на 100 тыс. жителей.



По словам представителя НЦОЗ, об обуздании вируса говорит и то, что растет число выздоровевших и это число уже некоторое время превышает число больных.



За прошлую неделю в Литве, по данным НЦОЗ, установлено 82 новых случая, и из них не связанных с очагами случаев и завозных случаев всего девять.



За минувшую неделю было зарегистрировано пять завозных случаев - у лиц, приехавших из России, Финляндии, Бельгии и Голландии. На этой неделе пока зарегистрирован один завозной случай.



Коронавирус установлен в Литве у 1639 человек, 104 из них все еще болен, 1165 человек выздоровели. От коронавируса умерло 65 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин. инф."Обзор" BNS.LT Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 214 раз Комментарии