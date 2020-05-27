ЕК одобрила планы Литвы создать Фонд помощи бизнесу 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия (ЕК) во вторник одобрила схему государственной помощи в Литве, которая позволит привлечь инвестиции стоимостью до 1 млрд евро на средние и крупные предприятия, пострадавшие от вспышки коронавируса COVID-19.



ЕК утвердила планы Литвы по созданию фонда, объем которого составит около 1 млрд евро. Фонд через долговые средства и средства рекапитализации будет инвестировать в действующие в Литве средние и крупные предприятия, затронутые вспышкой коронавируса, говорится в сообщении Совета по конкуренции (СК, антимонопольной службы).



Как утверждает Банк Литвы (БЛ, Центробанк), это первая утвержденная в Евросоюзе (ЕС) схема в соответствии с расширенной временной системой государственной помощи, которая позволяет государствам рекапитализировать нефинансовые предприятия, испытывающие трудности в связи с пандемией COVID-19. Еврокомиссия (ЕК) во вторник одобрила схему государственной помощи в Литве, которая позволит привлечь инвестиции стоимостью до 1 млрд евро на средние и крупные предприятия, пострадавшие от вспышки коронавируса COVID-19.ЕК утвердила планы Литвы по созданию фонда, объем которого составит около 1 млрд евро. Фонд через долговые средства и средства рекапитализации будет инвестировать в действующие в Литве средние и крупные предприятия, затронутые вспышкой коронавируса, говорится в сообщении Совета по конкуренции (СК, антимонопольной службы).Как утверждает Банк Литвы (БЛ, Центробанк), это первая утвержденная в Евросоюзе (ЕС) схема в соответствии с расширенной временной системой государственной помощи, которая позволяет государствам рекапитализировать нефинансовые предприятия, испытывающие трудности в связи с пандемией COVID-19. Сейчас ставится цель, чтобы Фонд помощи бизнесу приступил к работе уже в июне. Финансовую помощь из него смогут получить средние и крупные предприятия, которые пострадали от вспышки коронавируса COVID-19 и прекращение деятельности которых может повлечь серьезные социально-экономические последствия.



Помощь предприятиям будет предоставляться в форме кредитов, долговых ценных бумаг, инвестиций в собственность или смешанных средств капитала. Ожидается, что такой механизм помощи будет поощрять добивающиеся получения помощи предприятия выпускать долговые ценные бумаги и тем самым будет способствовать долгосрочному развитию рынка капитала в Литве.



Правительство Литвы сделает первоначальную инвестицию в размере 100 млн евро и гарантирует облигации стоимостью до 400 млн евро, которые будут выпущены для привлечения дополнительных средств в фонд. Ожидается, что еще 500 млн евро будет привлечено в фонд от частных инвесторов. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 226 раз Комментарии