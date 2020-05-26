Предоставивший данные о Я. Наркевиче А. Рибниковас получил статус информатора - документ 🔊 Воспроизвести Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич



Литовская ррокуратура предоставила предпринимателю Александрасу Рибниковасу статус информатора после того, как он предоставил данные о вероятной коррупции министра транспорта Ярослава Наркевича, когда этот политик более десяти лет назад работал в Вильнюсском самоуправлении, показывает полученная BNS копия документа.



Прокурор Генпрокуратуры принял такое решение, констатировав, что "в действиях Я. Наркевича и других ответственных лиц самоуправления вероятно имеют место нарушения, связанные с незаконным или непрозрачным использованием общественных средств или имущества".



"Можно сделать обоснованный вывод, что предоставившее сообщение о нарушении лицо и приведенная им информация по существу соответствуют предусмотренным в Законе о защите информаторов требованиям и А. Рибниковаса следует признать информатором", - говорится в решении прокурора Валдаса Ужданавичюса от 12 марта, копию которого получило агентство BNS. Литовская ррокуратура предоставила предпринимателю Александрасу Рибниковасу статус информатора после того, как он предоставил данные о вероятной коррупции министра транспорта Ярослава Наркевича, когда этот политик более десяти лет назад работал в Вильнюсском самоуправлении, показывает полученная BNS копия документа.Прокурор Генпрокуратуры принял такое решение, констатировав, что "в действиях Я. Наркевича и других ответственных лиц самоуправления вероятно имеют место нарушения, связанные с незаконным или непрозрачным использованием общественных средств или имущества"."Можно сделать обоснованный вывод, что предоставившее сообщение о нарушении лицо и приведенная им информация по существу соответствуют предусмотренным в Законе о защите информаторов требованиям и А. Рибниковаса следует признать информатором", - говорится в решении прокурора Валдаса Ужданавичюса от 12 марта, копию которого получило агентство BNS. Генпрокуратура публично не комментирует, предоставлен ли статус информатора конкретному лицу.



Закон предусматривает, что информаторы могут быть освобождены от ответственности за участие в нарушениях, на них запрещено оказывать негативное влияние, информаторы могут получать возмещение за ценную информацию и бесплатную правовую помощь.



Предприниматель А. Рибниковас утверждает, что его предприятие реконструировало дом родителей Я. Наркевича в обмен на помощь в получении заказов в детских садах и школах города Вильнюса.



Министр утверждает, что обвинения предпринимателя являются частью организованной кампании клеветы. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, министр, клевета, ИАПЛ-СХС, Наркевич География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии