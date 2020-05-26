Путин приказал провести парад Победы 24 июня 🔊 Воспроизвести



Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня. Российский лидер приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку, сообщает



«Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин по итогам рабочей встречи с Сергеем Шойгу.



Президент также поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.



«Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — сказал Путин.



9 мая президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно». По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».



Массовые мероприятия были ранее отменены из-за ситуации с коронавирусом. Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня. Российский лидер приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку, сообщает RT «Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин по итогам рабочей встречи с Сергеем Шойгу.Президент также поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.«Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — сказал Путин.9 мая президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно». По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».Массовые мероприятия были ранее отменены из-за ситуации с коронавирусом. russian.rt.com Категории: общество, история Ключевые слова: Путин, контроль, парад Победы, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 207 раз Комментарии