Помощь властей доходит до бизнеса медленно из-за избыточных требований – опрос 🔊 Воспроизвести



Доступность помощи властей Литвы бизнесу, пострадавшему от коронавирусного кризиса, невысока в силу чересчур сложных условий и избыточных требований. Так считает 65,5% предприятий, показал опрос, проведенный Литовской конфедерацией бизнеса (ЛКБ).



По словам президента ЛКБ Валдаса Суткуса, при подаче заявки предприятия зачастую сталкиваются с техническими причинами, не все информационные системы государственных ведомств были готовы к большой загрузке.



"Мы также получили немало сигналов, что предприятия не получили помощь, потому что не были включены в перечень пострадавших предприятий. Когда они обращались за разъяснениями, можно ли что-то изменить, чтобы они были включены, они не получали конкретный ответ", - сказал В. Суткус на пресс-конференции. Доступность помощи властей Литвы бизнесу, пострадавшему от коронавирусного кризиса, невысока в силу чересчур сложных условий и избыточных требований. Так считает 65,5% предприятий, показал опрос, проведенный Литовской конфедерацией бизнеса (ЛКБ).По словам президента ЛКБ Валдаса Суткуса, при подаче заявки предприятия зачастую сталкиваются с техническими причинами, не все информационные системы государственных ведомств были готовы к большой загрузке."Мы также получили немало сигналов, что предприятия не получили помощь, потому что не были включены в перечень пострадавших предприятий. Когда они обращались за разъяснениями, можно ли что-то изменить, чтобы они были включены, они не получали конкретный ответ", - сказал В. Суткус на пресс-конференции. 19,7% предприятий указали, что помощь доходит до них медленно, так как средства рассчитаны на более длительный период и сработают позже, 7,9% – что недостаточно внятной информации, когда и куда обращаться, а 8,9% – что помощь они получили быстро.



Согласно данным майского опроса, 62% предприятий сказали, что им достаточно информации о средствах помощи, между тем в апреле так считали 47% предприятий. 22% указали, что механизм помощи является достаточным, в апреле так считало 16,6% респондентов.



Из всех опрошенных предприятий за помощью обратилось 67,5%. Больше всего (по 23% опрошенных) обращались за помощью, связанной с налоговыми каникулами, неприменением пени и приостановкой ее взыскания, а также с субсидиями из-за простоев.



Из всех опрошенных предприятий большая часть (45%) сказала, что помощь им гарантирована, но будет позже. 21% утверждал, что помощи не получит вообще, а почти столько же (19%) отметили, что уже получили помощь. 15% ответили, что получили лишь часть помощи.



В опросе участвовало 215 малых, средних и крупных предприятий из разных секторов экономики, таких, как промышленность, торговля, услуги, высокие технологии и сельское хозяйство.



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Самым малым предприятиям (с числом работников до девяти) в Литве государство уже выплатило более 53 млн евро помощи - половину всего объема предусмотренной для них помощи.



Министерство экономики и инноваций сообщает, что к вечеру понедельника поступило более 22,9 тыс. заявок, уже выплачено 53,3 млн евро, а распоряжениями министра выделено 54,5 млн евро помощи.



Компании могут обращаться за помощью с 12 мая, она выплачивается в течение трех дней после подачи заявки. Выделенная на субсидии сумма составляет 100 млн евро.



Общая сумма предоставленной одному предприятию помощи не должна превышать 200 тыс. евро за последние три налоговых года. BNS Категории: экономика Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии