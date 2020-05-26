Минфин обещает изменения в пакет допинвестиций в экономику Литвы 🔊 Воспроизвести



По результатам дискуссий правительства Литвы с социальными партнерами по поводу дополнительных поощрительных вливаний в экономику в размере 1,8 млрд евро до конца 2021 года, министр финансов заявил, что в пакет будут включены дополнительные проекты, которые генерируют наибольшую отдачу. По словам Вилюса Шапоки, будет улучшаться инфраструктура там, где могут развиваться инновационные компании, научные исследования. Однако совокупная сумма инвестиций не изменится.



В. Шапока утверждает, что в ходе дискуссий были получены предложения внести проекты на несколько сотен миллионов евро.



"Особо много предложений было связано со сферой инноваций и научных исследований. Мы должны действовать быстро, чем займемся далее, так это внимательной оценкой каждого предложения, а правительство утвердит окончательный план", – завил В. Шапока на пресс-конференции во вторник. По результатам дискуссий правительства Литвы с социальными партнерами по поводу дополнительных поощрительных вливаний в экономику в размере 1,8 млрд евро до конца 2021 года, министр финансов заявил, что в пакет будут включены дополнительные проекты, которые генерируют наибольшую отдачу. По словам Вилюса Шапоки, будет улучшаться инфраструктура там, где могут развиваться инновационные компании, научные исследования. Однако совокупная сумма инвестиций не изменится.В. Шапока утверждает, что в ходе дискуссий были получены предложения внести проекты на несколько сотен миллионов евро."Особо много предложений было связано со сферой инноваций и научных исследований. Мы должны действовать быстро, чем займемся далее, так это внимательной оценкой каждого предложения, а правительство утвердит окончательный план", – завил В. Шапока на пресс-конференции во вторник. Он подчеркнул, что внесение дополнительных проектов не означает увеличение стоимости пакета.



"Мы отберем те проекты, которые будут генерировать долговременную отдачу, чтобы менялась ДНК экономики", – сказал он.



"Экономическая инфраструктура – проекты, где при адаптации помещений, территорий, доступов будут созданы условия для развития инноваций и научных исследований, например, создание инкубатора наук о жизни, развитие инкубатора бизнеса биотехнологий, создание прогрессивного центра клинических исследований, инфраструктура центра клеточной терапии и многое другое", – сказал он.



На минувшей неделе правительство сообщило, что за полтора года (с июля этого года) инвестирует в экономику страны 6,3 млрд евро, из них 1,8 млрд евро будут дополнительно выделенными средствами. BNS Категории: экономика Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии