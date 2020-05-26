Премьер Литвы не видит предпосылок для изменения сроков парламентских выборов 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что не видит предпосылок из-за которых октябрьские парламентские выборы в стране могли бы не состояться.



"Сегодня я не вижу никаких предпосылок того, что выборы могут не состояться", – сказал во вторник премьер журналистам в сейме.



По его словам, голосование должно "пройти классическим способом" – на избирательных участках.



Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, в свою очередь, сказал, что люди придут голосовать, если будут чувствовать себя в безопасности.



"То, будут ли люди участвовать в выборах, будет зависеть от того, как в этот момент они будут себя ощущать", – сказал он.



По словам политика, сейчас идет активная подготовка к парламентским выборам.



Премьер сказал, что правительство одобрило продление времени голосования в день выборов – оно может начаться на час раньше и закончится на час позже, если будет потребность разделить потоки людей. Литовский премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что не видит предпосылок из-за которых октябрьские парламентские выборы в стране могли бы не состояться."Сегодня я не вижу никаких предпосылок того, что выборы могут не состояться", – сказал во вторник премьер журналистам в сейме.По его словам, голосование должно "пройти классическим способом" – на избирательных участках.Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, в свою очередь, сказал, что люди придут голосовать, если будут чувствовать себя в безопасности."То, будут ли люди участвовать в выборах, будет зависеть от того, как в этот момент они будут себя ощущать", – сказал он.По словам политика, сейчас идет активная подготовка к парламентским выборам.Премьер сказал, что правительство одобрило продление времени голосования в день выборов – оно может начаться на час раньше и закончится на час позже, если будет потребность разделить потоки людей. "Досрочное голосование – пять дней, плюс, если потребуется, индивидуальный комплект защиты каждому пришедшему на избирательный участок, если у него такого не будет", – сказал С. Сквернялис.



Министерство юстиции с учетом ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, уже подготовило поправки к закону о выборах, в которых предлагает продлить досрочное голосование и голосование на дому до четырех дней, разрешить досрочное голосование не только в помещениях самоуправления.



Входящие в правящую коалицию социал-трудовики опасаются, что по причине второй возможной волны коронавируса в октябре могут не состояться парламентские выборы, поскольку к урнам могут прийти менее четверти всех избирателей.



Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, голосование, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 196 раз Комментарии