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Премьер Литвы не видит предпосылок для изменения сроков парламентских выборов



Литовский премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что не видит предпосылок из-за которых октябрьские парламентские выборы в стране могли бы не состояться.

"Сегодня я не вижу никаких предпосылок того, что выборы могут не состояться", – сказал во вторник премьер журналистам в сейме.

По его словам, голосование должно "пройти классическим способом" – на избирательных участках.

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, в свою очередь, сказал, что люди придут голосовать, если будут чувствовать себя в безопасности.

"То, будут ли люди участвовать в выборах, будет зависеть от того, как в этот момент они будут себя ощущать", – сказал он.

По словам политика, сейчас идет активная подготовка к парламентским выборам.

Премьер сказал, что правительство одобрило продление времени голосования в день выборов – оно может начаться на час раньше и закончится на час позже, если будет потребность разделить потоки людей.
"Досрочное голосование – пять дней, плюс, если потребуется, индивидуальный комплект защиты каждому пришедшему на избирательный участок, если у него такого не будет", – сказал С. Сквернялис.

Министерство юстиции с учетом ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, уже подготовило поправки к закону о выборах, в которых предлагает продлить досрочное голосование и голосование на дому до четырех дней, разрешить досрочное голосование не только в помещениях самоуправления.

Входящие в правящую коалицию социал-трудовики опасаются, что по причине второй возможной волны коронавируса в октябре могут не состояться парламентские выборы, поскольку к урнам могут прийти менее четверти всех избирателей.

Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, голосование, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 26 мая, 15:30

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